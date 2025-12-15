СМИ: Михаил Турецкий поругался с представителями Smartavia в аэропорту

Российский исполнитель и артист Михаил Турецкий поругался с представителями Smartavia, сообщает Telegram-канал «112».

Основатель «Хора Турецкого» рассказал о выступлении в ООН

Инцидент произошел в аэропорту Самары, где у певца был концерт. С его слов, поклонники подарили ему картину, однако представители авиакомпании не разрешили ее брать в самолет.

При этом один из членов «Хора Турецкого» утверждает, что на стойке регистрации их пропустили и проблем не возникло. Однако, уже у выхода на посадку сотрудница предложила оплатить ручную кладь, что музыкант и сделал.

Певец возмущен. В Smartavia ответили, что их правила едины для всех и картина не относилась по габаритам до допустимой. «За деньги картина сразу уменьшается в размере», — прокомментировал Турецкий.

Ранее дочь Турецкого отдала мошенникам 6 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: пресс-служба коллектива "Хор Турецкого"
ТЕГИ:АвиакомпанииАвиацияМихаил Турецкий

Горячие новости

Все новости

партнеры