СМИ: Михаил Турецкий поругался с представителями Smartavia в аэропорту
Российский исполнитель и артист Михаил Турецкий поругался с представителями Smartavia, сообщает Telegram-канал «112».
Инцидент произошел в аэропорту Самары, где у певца был концерт. С его слов, поклонники подарили ему картину, однако представители авиакомпании не разрешили ее брать в самолет.
При этом один из членов «Хора Турецкого» утверждает, что на стойке регистрации их пропустили и проблем не возникло. Однако, уже у выхода на посадку сотрудница предложила оплатить ручную кладь, что музыкант и сделал.
Певец возмущен. В Smartavia ответили, что их правила едины для всех и картина не относилась по габаритам до допустимой. «За деньги картина сразу уменьшается в размере», — прокомментировал Турецкий.
Ранее дочь Турецкого отдала мошенникам 6 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
