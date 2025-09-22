СМИ: Дочь музыканта Турецкого отдала мошенникам 6 млн рублей
Дочь музыканта Михаила Турецкого Эммануэль пострадала от мошенников, сообщают «Известия».
Она отдала им свои сбережения, а также деньги семьи. 18 сентября с ней связались якобы из доставки, попросить назвать код из СМС. Собеседница, которая представилась сотрудницей «Госуслуг», перевела диалог на платформу Zoom, где коллеги из якобы «Росфинмониторинга» и Следственного комитета РФ обвинили Турецкую в поддержке экстремиста из Украины. Эммануэль была вынуждена отдать деньги.
«Ко мне очень много приходит доставок, и я настолько привыкла, что я иногда даже не знаю, что мне придет», — указала Турецкая. По ее словам, мошенники аферисты профессионально овладели ее эмоциями.
По данным Telegram-канала Mash, девушка отдала мошенникам как минимум 6 млн рублей. Эмммануэль вынесла аферистам не только свои сбережения, но и часть денег отца из сейфа.
Банки не должны перекладывать на операторов сотовой связи ответственность за действия мошенников — оператор не может распознать мошенника, кроме того, это приведет к воровству денег «обманутыми» абонентами. Об этом НСН заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Дочь музыканта Турецкого отдала мошенникам 6 млн рублей
- В Совфеде предложили оставить госкомпаниям идущие в бюджет РФ дивиденды
- В Германии оценили ущерб для страны от подрыва «Северных потоков»
- Стало известно о намерении Британии обучить чиновников противодействовать шпионам из РФ
- СМИ: Моди призвал население отказаться от покупки зарубежных товаров
- Путин рассказал, как увернулся от падающего на него мотоцикла
- Вдова Кирка простила убийцу своего мужа на церемонии прощания
- Россиянам рассказали о переносе выходного в ноябре
- Трамп и Маск впервые после конфликта появились вместе на церемонии прощания с Кирком
- Аксенов: Количество погибших после атаки на Крым выросло до трех человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru