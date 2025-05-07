Основатель «Хора Турецкого» рассказал о выступлении в ООН

Основатель коллектива «Хор Турецкого» Михаил Турецкий заявил, что весь зал встал, когда артисты исполняли гимн России в Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Концерт «Хора Турецкого» и «Сопрано» прошел в Гаване

При этом в беседе с изданием «Абзац» он также добавил, что 50% зала не понимали русского языка.

По словам Турецкого, подобная реакция зрителей говорит о признании России и является уникальным успехом.

Выступление было приурочено к 80-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне. «Хор Турецкого» исполнил песни военных лет, в том числе «Катюшу», «Темную ночь» и «Синий платочек». Ранее сообщалось, что концерт попытались сорвать украинцы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Мамонтов
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