Основатель «Хора Турецкого» рассказал о выступлении в ООН

При этом в беседе с изданием «Абзац» он также добавил, что 50% зала не понимали русского языка.

По словам Турецкого, подобная реакция зрителей говорит о признании России и является уникальным успехом.

Выступление было приурочено к 80-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне. «Хор Турецкого» исполнил песни военных лет, в том числе «Катюшу», «Темную ночь» и «Синий платочек». Ранее сообщалось, что концерт попытались сорвать украинцы, передает «Радиоточка НСН».

