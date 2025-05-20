Бастрыкин назвал размер ущерба от теракта в «Крокусе»

Общий ущерб от теракта в «Крокус Сити Холле» составил почти шесть млрд рублей. Об этом говорится в материалах Следственного комитета РФ.

Суд отказался выплатить пострадавшему от теракта в Крокусе компенсацию

Выступая на Петербургском международном юридическом форуме, глава ведомства Александр Бастрыкин указал, что следователи «провели 300 осмотров и 2,5 тысячи судебных экспертиз».

«Уголовное дело насчитывает 500 томов... И скоро дело будет направлено в суд», - заключил он.

Ранее Бастрыкин заявил, что потерпевшими по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» признаны 2 307 человек, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Следственный Комитет РфАлександр БастрыкинТерактКрокус Сити Холл

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