Бастрыкин назвал размер ущерба от теракта в «Крокусе»

Выступая на Петербургском международном юридическом форуме, глава ведомства Александр Бастрыкин указал, что следователи «провели 300 осмотров и 2,5 тысячи судебных экспертиз».

«Уголовное дело насчитывает 500 томов... И скоро дело будет направлено в суд», - заключил он.

Ранее Бастрыкин заявил, что потерпевшими по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» признаны 2 307 человек, сообщает RT.

