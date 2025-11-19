СМИ: Киркоров хотел закрыть кредит выступлением на корпоративе банкиров

В качестве погашения этой суммы артист пытался рассчитаться выступлением на новогоднем корпоративе для сотрудников кредитной организации. По информации представителя певца, такая договоренность была достигнута с прежним руководством «Московского кредитного банка». Согласно ей, концерт в 2022 году должен был заменить денежное погашение кредита, взятого Киркоровым в 2020 году и полностью не возвращенного.

После того как долг с согласия артиста был передан АО «Социум трейд», вопрос перешел в правовую плоскость. Теперь дело о взыскании долга будет рассматриваться в суде в закрытом режиме.

Ранее на Киркорова подал в суд охранник с концерта Лорак за толчок в спину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

