NASA представит новые данные о межзвездной комете 3I/ATLAS
NASA проведет 19 ноября брифинг, посвященный межзвездному объекту 3I/ATLAS, сообщило агентство. Начало трансляции назначено на 15:00 по восточному времени (23:00 мск). Во время мероприятия специалисты впервые представят изображения кометы, полученные космическими аппаратами и наземными обсерваториями.
Брифинг состоится в Центре космических полетов имени Годдарда в Мэриленде и будет доступен на платформах NASA+, официальном сайте агентства, в фирменном приложении, а также на YouTube и Amazon Prime, отмечает RT.
В обсуждении примут участие представители руководства NASA и научных подразделений.
Комета 3I/ATLAS была обнаружена 1 июля 2025 года и признана объектом межзвездного происхождения. По оценкам специалистов, ее диаметр может достигать 20 км. Это лишь третий известный межзвездный объект, вошедший в Солнечную систему, после Oumuamua и кометы 2I/Borisov, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru