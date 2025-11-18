NASA представит новые данные о межзвездной комете 3I/ATLAS

NASA проведет 19 ноября брифинг, посвященный межзвездному объекту 3I/ATLAS, сообщило агентство. Начало трансляции назначено на 15:00 по восточному времени (23:00 мск). Во время мероприятия специалисты впервые представят изображения кометы, полученные космическими аппаратами и наземными обсерваториями.

Брифинг состоится в Центре космических полетов имени Годдарда в Мэриленде и будет доступен на платформах NASA+, официальном сайте агентства, в фирменном приложении, а также на YouTube и Amazon Prime, отмечает RT.