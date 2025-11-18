Испания объявила новый пакет помощи Украине на 817 миллионов евро

Испания предоставит Украине новый пакет поддержки на общую сумму 817 миллионов евро, заявил премьер-министр Педро Санчес на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Мадриде. Из этой суммы 615 миллионов евро предназначены для военной помощи, в то время как почти 202 миллиона евро будут направлены на проекты восстановления.

Санчес уточнил, что 200 миллионов евро выделяются через специальный финансовый инструмент для восстановления украинской инфраструктуры. Еще около 2 миллионов евро Мадрид направит на совместный с ООН проект по восстановлению системы центрального отопления в городе Самар, рассчитанный на поддержку более 28 тысяч человек. Глава правительства подчеркнул, что выделение средств демонстрирует «полную и твердую» поддержку Киева.