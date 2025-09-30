Адвокат предложил лишить Киркорова звания народного артиста
Адвокат Александр Трещев, который через суд требует 1,5 миллиарда рублей с Аллы Пугачевой, выступил с критикой в адрес ее бывшего мужа Филиппа Киркорова, сообщает NEWS.ru. По его словам, артист является «скрытым врагом» и «приспособленцем», а остался в России только потому, что его творчество не востребовано за границей.
Юрист также отметил, что Киркоров никак не отреагировал на недавние высказывания Пугачевой, в которых она затронула личные моменты их отношений. Трещев предположил, что певец до сих пор боится бывшую супругу и находится под ее влиянием.
По мнению адвоката, исполнителя следует лишить звания народного артиста России. Трещев считает, что такой шаг заставит певца «перестать провоцировать людей своим поведением».
Он добавил, что необходимо направлять обращения в администрацию президента с требованием признать Киркорова иностранным агентом. Также юрист заявил, что главным авторитетом как для Киркорова, так и для Пугачевой остаются деньги, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме поддержали инициативу школы в Перми по борьбе с вейпами
- Главу управления Росгвардии в Северной Осетии арестовали на два месяца
- В Госдуме ответили на слова Трампа о превосходстве США в подлодках
- Адвокат предложил лишить Киркорова звания народного артиста
- Золото для рекламодателей: Сколько зарабатывают блогеры в Telegram
- Суд арестовал бывшего вице-губернатора Свердловской области Чемезова
- СМИ: Шведские военные поднялись на российское судно у берегов Карлскруны
- Дилеры поспорили о повышении цен на российском авторынке
- СМИ: Ради деэскалации на Украине Трампу нужно пойти на эскалацию
- Певицу Максакову заочно осудили за призывы к деятельности против РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru