Адвокат предложил лишить Киркорова звания народного артиста

Адвокат Александр Трещев, который через суд требует 1,5 миллиарда рублей с Аллы Пугачевой, выступил с критикой в адрес ее бывшего мужа Филиппа Киркорова, сообщает NEWS.ru. По его словам, артист является «скрытым врагом» и «приспособленцем», а остался в России только потому, что его творчество не востребовано за границей.

Юрист также отметил, что Киркоров никак не отреагировал на недавние высказывания Пугачевой, в которых она затронула личные моменты их отношений. Трещев предположил, что певец до сих пор боится бывшую супругу и находится под ее влиянием.

На Филиппа Киркорова подали в суд

По мнению адвоката, исполнителя следует лишить звания народного артиста России. Трещев считает, что такой шаг заставит певца «перестать провоцировать людей своим поведением».

Он добавил, что необходимо направлять обращения в администрацию президента с требованием признать Киркорова иностранным агентом. Также юрист заявил, что главным авторитетом как для Киркорова, так и для Пугачевой остаются деньги, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН / Вячеслав Машковский
ТЕГИ:Народный АртистФилипп Киркоров

Горячие новости

Все новости

партнеры