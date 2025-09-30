Адвокат предложил лишить Киркорова звания народного артиста

Адвокат Александр Трещев, который через суд требует 1,5 миллиарда рублей с Аллы Пугачевой, выступил с критикой в адрес ее бывшего мужа Филиппа Киркорова, сообщает NEWS.ru. По его словам, артист является «скрытым врагом» и «приспособленцем», а остался в России только потому, что его творчество не востребовано за границей.

Юрист также отметил, что Киркоров никак не отреагировал на недавние высказывания Пугачевой, в которых она затронула личные моменты их отношений. Трещев предположил, что певец до сих пор боится бывшую супругу и находится под ее влиянием.