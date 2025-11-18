Первый полёт истребителя Су-75 запланирован на начало 2026 года
Первый вылет легкого истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate ожидается в начале 2026 года, сообщил в эфире «Первого канала» начальник летной службы компании «Сухой» Сергей Богдан.
По его словам, самолет уже находится в цехе и проходит доработку, а график работ позволяет рассчитывать на выполнение полета в заявленные сроки.
Су-75 — легкий тактический самолёт пятого поколения, разработанный КБ «Сухой». Его впервые представили на авиасалоне МАКС-2021, а затем показали зарубежной аудитории на Dubai Airshow в том же году.
Руководство «Рособоронэкспорта» ранее заявляло, что проект может стать основой для международного сотрудничества при создании новых боевых самолетов, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Испания объявила новый пакет помощи Украине на 817 миллионов евро
- Восемь населенных пунктов Белгородской области подверглись атаке дронов ВСУ
- Первый полёт истребителя Су-75 запланирован на начало 2026 года
- NASA представит новые данные о межзвездной комете 3I/ATLAS
- СМИ: Часть украденных Миндичем денег могли перевести в Россию
- Бывшего вице-премьера Украины арестовали по делу о незаконном обогащении
- На подлете к Москве сбили четвертый беспилотник
- «Это ловушка»: Женщин призвали не пытаться резко изменить своих партнеров
- Прокурор запросил 28 лет обвиняемому в подрыве машины офицера Минобороны
- Психолог рассказала, что любимые фильмы могут намекать на особенности характера
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru