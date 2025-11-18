Первый полёт истребителя Су-75 запланирован на начало 2026 года

Первый вылет легкого истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate ожидается в начале 2026 года, сообщил в эфире «Первого канала» начальник летной службы компании «Сухой» Сергей Богдан.

По его словам, самолет уже находится в цехе и проходит доработку, а график работ позволяет рассчитывать на выполнение полета в заявленные сроки.

ОАК передала два истребителя Су-57 зарубежному заказчику

Су-75 — легкий тактический самолёт пятого поколения, разработанный КБ «Сухой». Его впервые представили на авиасалоне МАКС-2021, а затем показали зарубежной аудитории на Dubai Airshow в том же году.

Руководство «Рособоронэкспорта» ранее заявляло, что проект может стать основой для международного сотрудничества при создании новых боевых самолетов, передает «Радиоточка НСН».

