В ДНР введен режим ЧС из-за повреждения ТЭС после атаки дронов ВСУ
Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Донецкой народной республики после атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, в результате чего были выведены из строя ключевые теплоэлектростанции — Зуевская и Старобешевская, сообщил председатель правительства региона Андрей Чертков.
Как уточнил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин, атака на энергосистему оставила без электричества множество населенных пунктов, что парализовало работу котельных и станций очистки воды. В настоящее время электроэнергия отключена у 65% потребителей, а работать смогут лишь те школы и детские сады, которые получают тепло. Не исключаются и веерные отключения.
Для оценки последствий ЧС Пушилин поручил сформировать комиссии, которые займутся документальным фиксированием нарушений условий жизни и утраты гражданами имущества первой необходимости.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп удивлен, что урегулирование конфликта на Украине затягивается
- В ДНР введен режим ЧС из-за повреждения ТЭС после атаки дронов ВСУ
- Минфин предложил поправки в законопроект о запрете продажи вейпов в регионах
- СМИ: Киркоров хотел закрыть кредит выступлением на корпоративе банкиров
- Испания объявила новый пакет помощи Украине на 817 миллионов евро
- Восемь населенных пунктов Белгородской области подверглись атаке дронов ВСУ
- Первый полёт истребителя Су-75 запланирован на начало 2026 года
- NASA представит новые данные о межзвездной комете 3I/ATLAS
- СМИ: Часть украденных Миндичем денег могли перевести в Россию
- Бывшего вице-премьера Украины арестовали по делу о незаконном обогащении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru