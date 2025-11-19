В ДНР введен режим ЧС из-за повреждения ТЭС после атаки дронов ВСУ

Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Донецкой народной республики после атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, в результате чего были выведены из строя ключевые теплоэлектростанции — Зуевская и Старобешевская, сообщил председатель правительства региона Андрей Чертков.

Как уточнил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин, атака на энергосистему оставила без электричества множество населенных пунктов, что парализовало работу котельных и станций очистки воды. В настоящее время электроэнергия отключена у 65% потребителей, а работать смогут лишь те школы и детские сады, которые получают тепло. Не исключаются и веерные отключения.

Для оценки последствий ЧС Пушилин поручил сформировать комиссии, которые займутся документальным фиксированием нарушений условий жизни и утраты гражданами имущества первой необходимости.

