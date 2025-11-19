Минфин предложил поправки в законопроект о запрете продажи вейпов в регионах
Министерство финансов РФ предложило поправки, которые позволят регионам с 2026 по 2031 год полностью запретить розничную продажу вейпов и жидкостей для них, сообщает РБК.
Для этого субъектам нужно будет принять собственный закон и уведомить Росалкогольтабакконтроль, который сформирует список запрещающих регионов. Нарушителям, продающим вейпы в таких регионах, грозит лишение лицензии.
Эта мера коснется как самих магазинов, так и их поставщиков. Инициатива уже получила поддержку Росалкогольтабакконтроля. Законопроект, к которому готовятся поправки, будет рассмотрен Госдумой в первом чтении 19 ноября.
Полностью запретить вейпы и электронные сигареты в России можно за месяц, но пока у регионов нет таких полномочий. Об этом НСН заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.
