Минфин предложил поправки в законопроект о запрете продажи вейпов в регионах

Министерство финансов РФ предложило поправки, которые позволят регионам с 2026 по 2031 год полностью запретить розничную продажу вейпов и жидкостей для них, сообщает РБК.

Для этого субъектам нужно будет принять собственный закон и уведомить Росалкогольтабакконтроль, который сформирует список запрещающих регионов. Нарушителям, продающим вейпы в таких регионах, грозит лишение лицензии.

Эта мера коснется как самих магазинов, так и их поставщиков. Инициатива уже получила поддержку Росалкогольтабакконтроля. Законопроект, к которому готовятся поправки, будет рассмотрен Госдумой в первом чтении 19 ноября.

Полностью запретить вейпы и электронные сигареты в России можно за месяц, но пока у регионов нет таких полномочий. Об этом НСН заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
