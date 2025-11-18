Восемь населенных пунктов Белгородской области подверглись атаке дронов ВСУ

Украинские беспилотники атаковали восемь населенных пунктов в четырех районах Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. В разных муниципалитетах зафиксированы повреждения жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

В Белгородском округе в селе Нечаевка удар FPV-дрона повредил автомобиль, ограждение и помещение на территории предприятия.