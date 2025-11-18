Восемь населенных пунктов Белгородской области подверглись атаке дронов ВСУ

Украинские беспилотники атаковали восемь населенных пунктов в четырех районах Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. В разных муниципалитетах зафиксированы повреждения жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

В Белгородском округе в селе Нечаевка удар FPV-дрона повредил автомобиль, ограждение и помещение на территории предприятия.

Украинские дроны атаковали Корочу в Белгородской области, возник пожар

В Валуйском округе в Посохово дрон взорвался во дворе частного дома, а в Казинке повреждения получили остекление многоквартирного дома, административного здания и двух коммерческих объектов. В Тулянке выбиты окна в частном домовладении.

В Грайворонском округе под удары попали легковые машины в селах Дунайка и Гора-Подол, а в селе Дорогощь повреждены кровли двух домов, окна и хозяйственная постройка. В Волоконовском округе рядом с хутором Гаевка FPV-дрон ударил по автомобилю, стоявшему на парковке предприятия, передает «Радиоточка НСН».

