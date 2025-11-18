СМИ: Часть украденных Миндичем денег могли перевести в Россию

Часть средств, похищенных в ходе крупной коррупционной схемы в украинском «Энергоатоме», могла быть переведена в Россию, сообщает The Economist.

По оценке издания, речь идет как минимум о $100 миллионах, которые были выведены из государственной атомной компании. Часть похищенного капитала направили на строительство четырех элитных вилл под Киевом, отмечает RT.

СМИ: Обыски у совладельца «Квартала 95» Миндича стали ответом Зеленскому

Фигурантом расследования является предприниматель Тимур Миндич, которого на Украине связывают с ближайшим окружением президента Владимира Зеленского.

10 ноября НАБУ объявило ему подозрение в организации хищений в энергетическом секторе. В материалах дела также упоминаются бывший министр юстиции и экс-глава Минэнерго Герман Галущенко и действующий министр энергетики Светлана Гринчук, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
