СМИ: Часть украденных Миндичем денег могли перевести в Россию

Часть средств, похищенных в ходе крупной коррупционной схемы в украинском «Энергоатоме», могла быть переведена в Россию, сообщает The Economist.

По оценке издания, речь идет как минимум о $100 миллионах, которые были выведены из государственной атомной компании. Часть похищенного капитала направили на строительство четырех элитных вилл под Киевом, отмечает RT.