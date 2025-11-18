СМИ: Часть украденных Миндичем денег могли перевести в Россию
Часть средств, похищенных в ходе крупной коррупционной схемы в украинском «Энергоатоме», могла быть переведена в Россию, сообщает The Economist.
По оценке издания, речь идет как минимум о $100 миллионах, которые были выведены из государственной атомной компании. Часть похищенного капитала направили на строительство четырех элитных вилл под Киевом, отмечает RT.
Фигурантом расследования является предприниматель Тимур Миндич, которого на Украине связывают с ближайшим окружением президента Владимира Зеленского.
10 ноября НАБУ объявило ему подозрение в организации хищений в энергетическом секторе. В материалах дела также упоминаются бывший министр юстиции и экс-глава Минэнерго Герман Галущенко и действующий министр энергетики Светлана Гринчук, передает «Радиоточка НСН».
