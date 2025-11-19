Трамп удивлен, что урегулирование конфликта на Украине затягивается

Президент США Дональд Трамп вновь заявил о своём намерении добиться урегулирования на Украине, сообщают «Известия».

Экс-советник Трампа: Конфликт на Украине проигран

Американский лидер напомнил, что уже остановил восемь конфликтов, подчеркнув, что теперь ему предстоит решить этот вопрос с лидером России Владимиром Путиным.

Трамп также признался, что процесс занял у него больше времени, чем он изначально предполагал, что вызвало у него удивление.

Ранее стало известно, что глава Белого дома готов подписать законопроект об антироссийских санкциях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA / ТАСС
