Предложено ввести выплату за регистрацию брака и штраф за развод

На сессии Всемирного русского народного собора депутат Михаил Иванов («Единая Россия», Брянская облдума) предложил меры для укрепления института семьи, сообщает РИА Новости.

Депутат Останина сообщила о росте числа фиктивных разводов ради выплат

По его мнению, государство могло бы выплачивать молодым парам 20 тысяч рублей за регистрацию брака. При этом он отметил, что реализация любой инициативы зависит от объема бюджетных средств. В связи с этим парламентарий предложил компенсировать расходы за счет введения штрафа за расторжение брака в размере 40 тысяч рублей.

Кроме того, он высказался за продление срока выплат на детей до трех лет.

Молодым семьям, а также людям в крепком браке необходимо помогать морально и материально, а не пугать их штрафами за разводы, рассказала председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с НСН.

