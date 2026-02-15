СМИ: Экс-министр энергетики Украины Галущенко задержан при попытке покинуть страну

По данным издания, экс-чиновника сняли с поезда в ночь на 15 февраля. Пограничники действовали на основании запроса от Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), который предусматривал информирование в случае попытки выезда фигуранта уголовного дела.

Позднее в НАБУ подтвердили, что задержание Галущенко связано с уголовным делом Миндича.

Галущенко возглавлял министерство энергетики с 2021 по 2025 год, а затем несколько месяцев занимал пост министра юстиции. Он был уволен в ноябре 2025 года на фоне крупного коррупционного скандала, связанного с бизнесменом Тимуром Миндичем — близким другом президента Владимира Зеленского.

10 ноября 2025 года НАБУ и САП провели масштабную спецоперацию под кодовым названием «Мидас», направленную на разоблачение коррупционной схемы в энергетическом секторе. Обыски прошли у Миндича, тогдашнего министра Галущенко, а также в помещениях компании «Энергоатом». Следствие утверждает, что участники схемы легализовали не менее $100 млн. 17 ноября появилась информация о том, что Андрей Ермак, возглавлявший на тот момент офис Зеленского, также может фигурировать в деле Миндича. Утром 28 ноября у Ермака прошли обыски, а к вечеру Зеленский его уволил, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».