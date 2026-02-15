Кража остаётся самым распространенным преступлением в России
Кражи по-прежнему возглавляют рейтинг преступлений в стране, несмотря на заметное сокращение их числа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистику.
Так, в 2025 году в России зарегистрировали свыше 450 тысяч случаев краж - это меньше, чем годом ранее, и самый низкий показатель за последние годы. Тенденция к снижению сохраняется уже с 2015 года, когда таких преступлений фиксировали более миллиона.
Эксперты отмечают, что хищения чужого имущества продолжают оставаться наиболее распространённым видом правонарушений. Для сравнения, грабежей за год зарегистрировали около 14 тысяч, тяжких телесных повреждений - более 13 тысяч, вымогательств - порядка 6 тысяч, убийств - почти 6 тысяч, изнасилований - около 3,4 тысячи, а разбоев - менее 2,5 тысячи.
В целом за 2025 год в стране зафиксировали около 1,77 миллиона преступлений - на 7,3% меньше, чем в 2024-м. Снижение произошло в большинстве регионов (в 80 субъектах), рост - лишь в пяти.
Ранее в Приморье возбудили уголовное дело из-за кражи игрушек с городской елки, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
