МО: ВС РФ взяли под контроль Цветковое в Запорожской области
Российские военные взяли под контроль Цветковое в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным МО, в операции по освобождению населенного пункта приняли участие военнослужащие группировки войск «Восток».
Кроме того, в ведомстве уточнили, что бойцы «Востока» ударили по пяти бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районе Покровского, Добропасово, Васильковки, Братского в Днепропетровской области. Известно, что удары также были нанесены вблизи Трудового, Розовки, Горького, Верхней Терсы и Новониколаевки в Запорожском регионе.
Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов рассказал, что за первые две недели февраля российские военные взяли под контроль 12 населенных пунктов в зоне проведения спецоперации, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
