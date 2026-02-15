МО: ВС РФ взяли под контроль Цветковое в Запорожской области

Кроме того, в ведомстве уточнили, что бойцы «Востока» ударили по пяти бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районе Покровского, Добропасово, Васильковки, Братского в Днепропетровской области. Известно, что удары также были нанесены вблизи Трудового, Розовки, Горького, Верхней Терсы и Новониколаевки в Запорожском регионе.

Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов рассказал, что за первые две недели февраля российские военные взяли под контроль 12 населенных пунктов в зоне проведения спецоперации, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».