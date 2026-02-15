В РФ могут ввести повторную сдачу «теории» для не сдавших «вождение» за полгода
В России кандидатов в водители могут обязать заново сдавать теоретический экзамен, если они не пройдут практическую часть в течение шести месяцев после успешной сдачи теории. Об этом ТАСС сообщил осведомлённый источник в профильных ведомствах.
По его словам, в настоящее время завершается доработка проекта нормативного акта, который введет такое требование. После финализации документ планируется направить на рассмотрение в правительство.
Как пишет ТАСС, МВД России уже подготовило соответствующий проект. Согласно предложению ведомства, если кандидат в водители не сдаст практический экзамен в шестимесячный срок с даты успешной сдачи теории, ему назначат повторную проверку знаний ПДД. При этом новый теоретический экзамен должен быть проведён не позднее 30 календарных дней после истечения указанного полугодового периода.
С 2026 года в России вступили в силу новые правила медосмотра для водителей, которые значительно усложнили процедуру, особенно для лиц старше 65 лет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кража остаётся самым распространенным преступлением в России
- В РФ могут ввести повторную сдачу «теории» для не сдавших «вождение» за полгода
- СМИ: Экс-министр энергетики Украины Галущенко задержан при попытке покинуть страну
- Актера из сериала «Триггер» Ткаченко посмертно наградили орденом Мужества
- Собянин: ПВО сбили 3 летевших на Москву дрона ВСУ
- FIS отклонила протест Финляндии на результаты лыжного спринта на Олимпиаде
- МО: ВС РФ взяли под контроль Цветковое в Запорожской области
- Минобрнауки: Более трети мигрантов не сдали экзамен по русскому языку с первого раза
- Рубио объявил о встрече с Зеленским в Мюнхене
- СМИ: Вооруженный мужчина напал на храм в Челябинске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru