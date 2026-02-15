В РФ могут ввести повторную сдачу «теории» для не сдавших «вождение» за полгода

В России кандидатов в водители могут обязать заново сдавать теоретический экзамен, если они не пройдут практическую часть в течение шести месяцев после успешной сдачи теории. Об этом ТАСС сообщил осведомлённый источник в профильных ведомствах.

В России возмутились дополнительным медосмотрам для водителей старше 65 лет

По его словам, в настоящее время завершается доработка проекта нормативного акта, который введет такое требование. После финализации документ планируется направить на рассмотрение в правительство.

Как пишет ТАСС, МВД России уже подготовило соответствующий проект. Согласно предложению ведомства, если кандидат в водители не сдаст практический экзамен в шестимесячный срок с даты успешной сдачи теории, ему назначат повторную проверку знаний ПДД. При этом новый теоретический экзамен должен быть проведён не позднее 30 календарных дней после истечения указанного полугодового периода.

С 2026 года в России вступили в силу новые правила медосмотра для водителей, которые значительно усложнили процедуру, особенно для лиц старше 65 лет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Экзамен На ПраваАвтомобильРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры