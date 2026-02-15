FIS отклонила протест Финляндии на результаты лыжного спринта на Олимпиаде

«Протест против другого спортсмена или его снаряжения должен быть подан не позднее 15 минут после публикации неофициальных результатов. Апелляция на решение жюри возможна не позднее 48 часов после официальных итогов. Поскольку гонка состоялась 10 февраля, а протест поступил значительно позже, он не подлежит рассмотрению», - заявили в федерации.

Гонка прошла 10 февраля. Победу одержал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клэбо, серебро завоевал американец Бен Огден, бронзу — ещё один норвежец Оскар Опстад Вике. Финн Лаури Вуоринен финишировал четвёртым. Финская сторона подала апелляцию с требованием дисквалифицировать спортсменов Норвегии и США, утверждая, что те получили несправедливое преимущество при подготовке лыж во время соревнований. В частности, речь шла об использовании ролика для нанесения клистера. Позже выяснилось, что разрешение на применение ролика дала FIS, не проинформировав при этом другие команды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».