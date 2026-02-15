Актера из сериала «Триггер» Ткаченко посмертно наградили орденом Мужества
Актер театра и кино Николай Ткаченко, погибший в зоне специальной военной операции, посмертно награжден орденом Мужества и медалью Жукова. Об этом сообщает 360 со ссылкой на мать актера Инну Ткаченко.
По словам женщины, о присвоении наград ей сообщил начальник войсковой части. Она также уточнила, что сын погиб 6 декабря 2025 года.
О трагической гибели 36-летнего актера стало известно 2 февраля 2026 года. Тогда мать сообщала, что Николай погиб, возвращаясь с боевого задания.
Николай Ткаченко родился 1 сентября 1989 года в подмосковном Пушкино. Он окончил театральный институт имени Щукина и с 2021 года играл в театре современной драматургии.
В кино дебютировал ролью сотрудника ГАИ в сериале «#СеняФедя». Широкому зрителю запомнился по образу помощника прораба в сериале «Триггер», а также по эпизодам в проектах «Универ: 10 лет спустя», «СашаТаня», «Тест на беременность 4», «Три плюс три», «ИП Пирогова» и «Нереалити».
