Собянин: ПВО сбили 3 летевших на Москву дрона ВСУ

Резервуар с нефтепродуктами загорелся в краснодарском поселке Волна из-за падения обломков украинского дрона Минфин РФ намер увеличить срок запрета на вывод средств софинансирования из программы долгосрочных сбережений Более трети мигрантов не сдали экзамен по русскому языку с первой попытки В российских IT-компаниях уже от 10% до 70% рабочих мест заменены искусственным интеллектом