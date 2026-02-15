Собянин: ПВО сбили 3 летевших на Москву дрона ВСУ
15 февраля 202613:17
Российские силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника, летевших на Москву. Об этом в своем канале в «MAX» написал столичный мэр Сергей Собянин.
Политик уточнил, что на месте падения обломков дронов ВСУ работают специалисты экстренных служб. Позже Собянин объявил об еще одном сбитом БПЛА днем 15 февраля.
До этого в Министерстве обороны России рассказали, что утром воскресенья ПВО уничтожили 88 украинских дронов над территорией страны всего за два часа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
