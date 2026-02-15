Собянин: ПВО сбили 3 летевших на Москву дрона ВСУ

Российские силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника, летевших на Москву. Об этом в своем канале в «MAX» написал столичный мэр Сергей Собянин.

МО: ВС РФ взяли под контроль Цветковое в Запорожской области

Политик уточнил, что на месте падения обломков дронов ВСУ работают специалисты экстренных служб. Позже Собянин объявил об еще одном сбитом БПЛА днем 15 февраля.

До этого в Министерстве обороны России рассказали, что утром воскресенья ПВО уничтожили 88 украинских дронов над территорией страны всего за два часа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

