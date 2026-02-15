Минобрнауки: Более трети мигрантов не сдали экзамен по русскому языку с первого раза

В четвертом квартале 2025 года более трети (35,5%) мигрантов не сдали экзамен по русскому языку с первого раза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минобрнауки.

В пресс-службе ведомства уточнили, что в этот период экзамен, соответствующий получению разрешения на работу или патента, сдавали 201 тысяча 675 человек, из которых 87,9% мигрантов были аттестованы.

Отмечается, что экзамены проводятся по трем уровням: получение патента на работу в РФ, разрешение на временное проживание (РВП) и вид на жительство (ВНЖ). При этом в каждой аттестации существует три блока: тестирование по русскому языку, а также экзамен на знание истории России и основ законодательства.

Между тем, в Минобрнауки рассказали, что экзамен на уровень, соответствующий получению РВП, в третьем квартале с первого раза не сдали 39,5% мигрантов. Этот тест в указанный период сдавали 1 тысяча 223 человека. При этом экзамен на уровень, соответствующий получению ВНЖ, сразу не смогли сдать 29,6% из 11 тысяч 723 экзаменуемых.

Ранее зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев в интервью НСН рассказал, что трудовые мигранты в России, которые официально имеют доход ниже прожиточного минимума, позволяют работодателю экономить на различных отчислениях.

ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
