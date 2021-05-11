«Слетел с катушек». Ветеран ФСБ объяснил бойню в казанской школе
Однако действующих мер предотвращения подобных атак достаточно - запретами не спасёмся, уверен полковник запаса ФСБ Валерий Киселев.
Стрельба в казанской школе, в результате которой, по последним данным погибли 11 человек, могла быть связана с воздействием на подростков экстремистов, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ветеран «Вымпела», полковник запаса ФСБ Валерий Киселев.
Во вторник утром в результате вооруженной атаки на одну из школ Казани, по последним данным, погибли 11 человек. По информации СМИ, стрельбу по школьникам открыли двое подростков 17 и 19 лет. Один из нападавших задержан, второй убит. МВД, однако, опровергло сведения о втором нападавшем.
«К сожалению, такие случаи бывали и ранее, когда из-за воздействия пропаганды и психологической неустроенности появляется человек, который начинает размахивать ножом или автоматом. Все эти "герои" действуют против беззащитных и безоружных людей, поэтому и погибших много», - сказал Киселев.
По его мнению, скорее всего, на стрелявшего оказала идеологическое влияние ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ). Его действия будут квалифицированы, как теракт или попытка теракта.
«Оружие в России не является элементом запрета. Есть правила получения огнестрельного оружия. В частности, для этого нужны медицинские справки. При этом хранят люди оружие не всегда аккуратно. Оно может быть на виду, и дети могут добыть его у своих родителей», - добавил полковник запаса ФСБ.
При этом он считает достаточными антитеррористические меры, применяемые в России.
«Все принимаемые государством меры для пресечения таких вопиющих случаев достаточны. Запретами этот вопрос не закроешь. Этого можно достичь изменением условий жизни для человека и в целом в стране. Потому что всегда есть причины, по которым человек "слетел с катушек"», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
СМИ уже назвали имя «казанского стрелка». По данным Telegram-канала Baza, это 19-летний Ильназ Галявиев, который при задержании сообщил, что заложил бомбу по адресу своей прописки. Опубликовано видео задержания, на котором, предположительно, Галявиев. Он окончил эту гимназию четыре года назад.
Очевидцы сообщали, что дети выпрыгивали из окон школы, чтобы спастись. По последним данным при нападении на школу в Казани погибли 11 человек. Большинство жертв - дети. Всего в школе, по данным ТАСС, находились 714 детей и около 70 сотрудников, включая 52 педагога. Как утверждает источник агентства в Минпросвещения, пострадали 32 человека, их везут в больницы.
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