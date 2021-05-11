«Слетел с катушек». Ветеран ФСБ объяснил бойню в казанской школе

«К сожалению, такие случаи бывали и ранее, когда из-за воздействия пропаганды и психологической неустроенности появляется человек, который начинает размахивать ножом или автоматом. Все эти "герои" действуют против беззащитных и безоружных людей, поэтому и погибших много», - сказал Киселев.

По его мнению, скорее всего, на стрелявшего оказала идеологическое влияние ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ). Его действия будут квалифицированы, как теракт или попытка теракта.

«Оружие в России не является элементом запрета. Есть правила получения огнестрельного оружия. В частности, для этого нужны медицинские справки. При этом хранят люди оружие не всегда аккуратно. Оно может быть на виду, и дети могут добыть его у своих родителей», - добавил полковник запаса ФСБ.

При этом он считает достаточными антитеррористические меры, применяемые в России.

«Все принимаемые государством меры для пресечения таких вопиющих случаев достаточны. Запретами этот вопрос не закроешь. Этого можно достичь изменением условий жизни для человека и в целом в стране. Потому что всегда есть причины, по которым человек "слетел с катушек"», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

СМИ уже назвали имя «казанского стрелка». По данным Telegram-канала Baza, это 19-летний Ильназ Галявиев, который при задержании сообщил, что заложил бомбу по адресу своей прописки. Опубликовано видео задержания, на котором, предположительно, Галявиев. Он окончил эту гимназию четыре года назад.