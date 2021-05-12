«В психушку навечно!» Казанскому стрелку предсказали пожизненное лечение

У 19-летнего Ильназа Галявиева, который расстрелял учителей и детей в школе, была шизофрения. Такой предположительный диагноз назвал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ведущий научный сотрудник государственного центра социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского, криминолог Юрий Антонян.

«Я не психиатр, я психолог-криминолог. Медицинский диагноз я поставить не могу. Но скорее всего, у него шизофрения. Если он возомнил себя богом, значит, что у него болезнь находится в весьма активной стадии. Особенно учитывая, что он приступил к активным действиям. Это первый вариант и наиболее возможный. Второй вариант - у него есть какие-то отклонения в психике, озлобление против всего человечества и против школы, где его, возможно, унижали, третировали. Он, убивая людей и детей, мстил всему человечеству за то, что он пережил. Но эта версия недостаточно аргументирована. Я думаю, первая версия более достоверна», - отметил он.

Юрий Антонян добавил, что если стрелка признают невменяемым, его отправят принудительно лечиться, однако, по словам криминалиста, вылечить таких людей практически невозможно.