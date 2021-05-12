«В психушку навечно!» Казанскому стрелку предсказали пожизненное лечение

На свободу убийца девяти человек уже не выйдет, уверены криминолог и адвокат.

У 19-летнего Ильназа Галявиева, который расстрелял учителей и детей в школе, была шизофрения. Такой предположительный диагноз назвал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ведущий научный сотрудник государственного центра социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского, криминолог Юрий Антонян.

«Я не психиатр, я психолог-криминолог. Медицинский диагноз я поставить не могу. Но скорее всего, у него шизофрения. Если он возомнил себя богом, значит, что у него болезнь находится в весьма активной стадии. Особенно учитывая, что он приступил к активным действиям. Это первый вариант и наиболее возможный. Второй вариант - у него есть какие-то отклонения в психике, озлобление против всего человечества и против школы, где его, возможно, унижали, третировали. Он, убивая людей и детей, мстил всему человечеству за то, что он пережил. Но эта версия недостаточно аргументирована. Я думаю, первая версия более достоверна», - отметил он.

Юрий Антонян добавил, что если стрелка признают невменяемым, его отправят принудительно лечиться, однако, по словам криминалиста, вылечить таких людей практически невозможно.

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«Велика вероятность, что его отправят на принудительное лечение. Но вылечить таких людей или очень трудно, или невозможно. Он должен быть помещен в стационар психиатрической больницы с интенсивным наблюдением на всю жизнь. Он не должен выходить оттуда. Какие бы ни были благоприятные прогнозы о нем. Возможность оправдания его исключена. Если его признают невменяемым, это не значит оправдание, это совершенно другое. Он подлежит обязательному помещению в стационар. Это пожизненное лишение свободы. Навечно!» - уточнил он.

В свою очередь, бывший руководитель криминальной милиции ОВД Москвы Евгений Харламов в эфире НСН рассказал, что стрелку не удастся избежать справедливого наказания за содеянное.

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«Если его признают вменяемым и виновным, то ему светит (срок - прим. НСН) вплоть до пожизненного заключения. Если его признают невменяемым, его отправят на принудительное лечение. И в зависимости от того, как будет проходить лечение, затем будет приниматься решение, что с ним делать. Но так просто это все не пройдет. Если кто-то думает, что он будет признан невменяемым и из-за этого избежит справедливого наказания и ответственности, то это большое заблуждение. Если человек становится вменяемым, вылечился, грубо говоря, в отношении него возобновляется судебное следствие, и выносится окончательное решение и приговор», - объяснил он.

Галявиев убил девять человек, семеро из них - восьмиклассники. Число пострадавших при бойне в казанской школе выросло до 23, все они госпитализированы, сообщили власти Татарстана. Пятеро детей и трое взрослых, пострадавших в результате стрельбы, будут перевезены для дальнейшего лечения в Москву.

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ФОТО: vk.com
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