«В психушку навечно!» Казанскому стрелку предсказали пожизненное лечение
На свободу убийца девяти человек уже не выйдет, уверены криминолог и адвокат.
У 19-летнего Ильназа Галявиева, который расстрелял учителей и детей в школе, была шизофрения. Такой предположительный диагноз назвал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ведущий научный сотрудник государственного центра социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского, криминолог Юрий Антонян.
«Я не психиатр, я психолог-криминолог. Медицинский диагноз я поставить не могу. Но скорее всего, у него шизофрения. Если он возомнил себя богом, значит, что у него болезнь находится в весьма активной стадии. Особенно учитывая, что он приступил к активным действиям. Это первый вариант и наиболее возможный. Второй вариант - у него есть какие-то отклонения в психике, озлобление против всего человечества и против школы, где его, возможно, унижали, третировали. Он, убивая людей и детей, мстил всему человечеству за то, что он пережил. Но эта версия недостаточно аргументирована. Я думаю, первая версия более достоверна», - отметил он.
Юрий Антонян добавил, что если стрелка признают невменяемым, его отправят принудительно лечиться, однако, по словам криминалиста, вылечить таких людей практически невозможно.
«Велика вероятность, что его отправят на принудительное лечение. Но вылечить таких людей или очень трудно, или невозможно. Он должен быть помещен в стационар психиатрической больницы с интенсивным наблюдением на всю жизнь. Он не должен выходить оттуда. Какие бы ни были благоприятные прогнозы о нем. Возможность оправдания его исключена. Если его признают невменяемым, это не значит оправдание, это совершенно другое. Он подлежит обязательному помещению в стационар. Это пожизненное лишение свободы. Навечно!» - уточнил он.
В свою очередь, бывший руководитель криминальной милиции ОВД Москвы Евгений Харламов в эфире НСН рассказал, что стрелку не удастся избежать справедливого наказания за содеянное.
«Если его признают вменяемым и виновным, то ему светит (срок - прим. НСН) вплоть до пожизненного заключения. Если его признают невменяемым, его отправят на принудительное лечение. И в зависимости от того, как будет проходить лечение, затем будет приниматься решение, что с ним делать. Но так просто это все не пройдет. Если кто-то думает, что он будет признан невменяемым и из-за этого избежит справедливого наказания и ответственности, то это большое заблуждение. Если человек становится вменяемым, вылечился, грубо говоря, в отношении него возобновляется судебное следствие, и выносится окончательное решение и приговор», - объяснил он.
Галявиев убил девять человек, семеро из них - восьмиклассники. Число пострадавших при бойне в казанской школе выросло до 23, все они госпитализированы, сообщили власти Татарстана. Пятеро детей и трое взрослых, пострадавших в результате стрельбы, будут перевезены для дальнейшего лечения в Москву.
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