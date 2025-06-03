На уроках духовно-нравственной культуры России основной упор следует сделать на рассказах о великих полководцах, также не лишним будет познакомить школьников с выдающимися политическими деятелями, учеными и деятелями искусств. Об этом НСН заявил учитель истории и обществознания, «учитель года России – 2022» Дмитрий Лутовинов.

Предмет «Духовно-нравственная культура России», который вернется в школы в 2026 году, будет обязательным в 5-7 классах, заявил ректор Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Алексей Лубков в интервью ТАСС. По его словам, рукописи всех учебников планируют подготовить уже к ноябрю 2025 года, разработкой занимается МПГУ. Духовно-нравственные ценности русской и российской цивилизации будут преподавать через деятельность героев, через их жизнеописание и их подвиги. Лутовинов отметил, что основной упор стоит сделать на изучении подвигов прославленных полководцев.