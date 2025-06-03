«Жуков, Ломоносов, Королев»: На чьих примерах преподавать нравственность в школах
Сегодня знания многих школьников о российской истории оставляют желать лучшего — во многих классах дети с трудом могут назвать двух-трех героев Великой Отечественной войны, сказал НСН Дмитрий Лутовинов.
На уроках духовно-нравственной культуры России основной упор следует сделать на рассказах о великих полководцах, также не лишним будет познакомить школьников с выдающимися политическими деятелями, учеными и деятелями искусств. Об этом НСН заявил учитель истории и обществознания, «учитель года России – 2022» Дмитрий Лутовинов.
Предмет «Духовно-нравственная культура России», который вернется в школы в 2026 году, будет обязательным в 5-7 классах, заявил ректор Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Алексей Лубков в интервью ТАСС. По его словам, рукописи всех учебников планируют подготовить уже к ноябрю 2025 года, разработкой занимается МПГУ. Духовно-нравственные ценности русской и российской цивилизации будут преподавать через деятельность героев, через их жизнеописание и их подвиги. Лутовинов отметил, что основной упор стоит сделать на изучении подвигов прославленных полководцев.
«Россия богата на прекрасные примеры мужества, гордости, героизма, самоотверженности. Выбрать самых ярких, наверное, очень сложно. Конечно, я как учитель истории сосредоточился бы на полководцах — Александре Невском, Дмитрии Донском, Александре Суворове, Михаиле Кутузове, Георгии Жукове, Константине Рокоссовском. Это те люди, которые прославились на ратном поле. Конечно, стоит обратить внимание на героев Великой Отечественной войны, Крымской войны, Первой мировой войны и других войн. Об этом очень важно говорить: как показывает практика, во многих классах дети едва ли могут назвать двух-трех героев Великой Отечественной войны. Кроме того, есть люди, которые внесли большой вклад в историю нашей страны, например, талантливые реформаторы, политические деятели. Замечательно, если мы расскажем про деятелей культуры и науки — от Михаила Ломоносова и Дмитрия Менделеева до Игоря Курчатова, Сергея Королева и Андрея Сахарова. Также не будет лишним рассказать о выдающихся архитекторах, скульптурах», — сказал Лутовинов.
Ранее председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова заявила, что основы российской государственности — слишком серьезная и непонятная тема для дошкольников, вполне достаточно рассказывать им в доступной форме о любви к Родине на примере своей семьи и заниматься тематическим творчеством.
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