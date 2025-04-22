Мединский заявил, что план Трампа по Украине войдёт в учебники истории

План американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта вокруг Украины отразят в единых учебниках по истории России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление одного из авторов учебников, помощника президента РФ Владимира Мединского.

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По его словам, это произойдет, когда будут готовиться следующие издания с учётом новых исторических событий. Мединский указал, что в настоящее время можно наблюдать «удивительные преобразования в американской внутренней политике».

При этом помощник главы государства отметил, что не вправе комментировать политику президента США.

Ранее Трамп заявил, что надеется на достижение Москвой и Киевом договоренностей в ближайшую неделю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:УчебникиРоссияУкраинаСШАДональд Трамп

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