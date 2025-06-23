В России единые школьные учебники по всем предметам появятся в 2026 году
Единые школьные учебники по всем предметам появятся в образовательных учреждениях России в 2026 году. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко в беседе с РИА Новости.
Как отметил зампред правительства, Минпросвещения и Российская академия наук ведут большую работу по созданию единого такого пула учебных пособий.
«В 2026 году они будут уже доступны в школах», - подчеркнул Чернышенко.
Ранее стало известно, что с 1 сентября в школах начнут использовать обновленные единые учебники истории для учеников 5-9-х классов. Линейку новых пособий представили в прошлом году, напоминает 360.ru.
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