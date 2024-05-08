«Большая работа!»: Учителя поддержали участие РАН в экспертизе учебников
Специалисты по экспертизе учебников раньше отказывались от работы, так как на оплату их труда не выделялись деньги, отметил в эфире НСН Всеволод Луховицкий.
Инициатива об обязательном участии Российской академии наук (РАН) в экспертизе учебников является актуальной, так как экспертиза в нынешнем виде непрозрачна и непонятна, заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в разговоре с НСН.
Ранее сообщалось, что сенаторы во главе с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко внесут в Госдуму поправки, закрепляющие обязательное участие РАН в экспертизе учебников и разработанных в комплекте с ними учебных пособий. Председатель комитета по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова отметила, что до 2019 года РАН проводило научную экспертизу учебников, в рамках которой осуществлялась оценка «соответствия содержания учебников современным научным представлениям с учетом уровня образовательной программы». Луховицкий поддержал инициативу.
«Если в экспертизе будет участвовать РАН, то это, безусловно, благо. Потому что в нынешнем виде экспертиза абсолютно непрозрачна и непонятна. Чем больше будет разных независимых экспертов, тем лучше. Но проблема в том, что, насколько я знаю, на оплату экспертов не выделялись деньги раньше… Очень многие люди отказывались – работа большая, сложная, ответственность тоже большая. А главное, все-таки, непонятно, как этот законопроект будет соотноситься с уже принятым решением о том, что все новые учебники будут готовиться исключительно под контролем Минпросвещения», – сказал Луховицкий.
Ранее Минпросвещения РФ утвердило новый порядок подготовки и издания школьных учебников. Так, министерство само определяет подведомственную организацию, которая будет заниматься созданием технического задания по подготовке учебника. Реализацией задания занимается иное учреждение, также определяемое ведомством, передает «Радиоточка НСН».
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