«Большая работа!»: Учителя поддержали участие РАН в экспертизе учебников

Инициатива об обязательном участии Российской академии наук (РАН) в экспертизе учебников является актуальной, так как экспертиза в нынешнем виде непрозрачна и непонятна, заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в разговоре с НСН.

Ранее сообщалось, что сенаторы во главе с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко внесут в Госдуму поправки, закрепляющие обязательное участие РАН в экспертизе учебников и разработанных в комплекте с ними учебных пособий. Председатель комитета по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова отметила, что до 2019 года РАН проводило научную экспертизу учебников, в рамках которой осуществлялась оценка «соответствия содержания учебников современным научным представлениям с учетом уровня образовательной программы». Луховицкий поддержал инициативу.