«У нас подобные инициативы не должны противоречить федеральным законам. В федеральном законе пока нет ничего про ограничения доступа. Есть четкие законы торговли, кому нельзя продавать, где не может располагаться розничная точка… А сейчас в регионах идет какая-то анархия. Я думаю, что проверяются настроения общества, чтобы реализовать это потом на федеральном уровне. Или это просто хайп политиков, такое тоже возможно», - отметил он.

По его словам, запреты только создают теневой рынок, а для защиты молодежи сегодня нужно бороться именно с вейпами.

«Люди, которые хотят курить, найдут способы обеспечить себя этим. Дай Бог, чтобы это были легальные способы. Все попытки борьбы с плохими привычками чаще всего приводили к фатальным результатам. Это неверная тактика. Нужно не сокращать или запрещать, нужные четкие правила и контроль за их соблюдением. А подобные меру формируют теневую экономику, с которой потом нужно будет бороться, потому что это все уходит в криминал. Если убрать вейпы, тема на этом закроется сама по себе. Так как молодежь привлекает именно химия с разными запахами, вкусами, а не сам табак», - рассказал он.

Если в магазине будет зафиксирована продажа сигарет несовершеннолетним или какая-то нелегальная продукция, он сразу лишится лицензии, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

