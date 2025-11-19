Недопуск подростков в табачные магазины назвали бессмысленной мерой
Александр Анфиногенов заявил НСН, что любые запреты приводят к формированию теневого рынка и криминалу.
Ограничение доступа для несовершеннолетних в специализированные точки продажи табака не решит проблему курения среди подростков, заявил НСН независимый аналитик рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов.
Саратовская областная Дума ограничила доступ для несовершеннолетних в специализированные точки продажи никотинсодержащей продукции, устройств для ее потребления, а также предоставления услуг с такими устройствами. Точки продажи, попадающие под запрет, будут маркироваться. В случае нарушения предусмотрены штрафы: для граждан от 500 до 1000 рублей, для должностных лиц – от 6000 до 10 000 рублей, для юридических лиц – от 15 000 до 20 000 рублей. Анфиногенов такую идею не поддержал.
«У нас подобные инициативы не должны противоречить федеральным законам. В федеральном законе пока нет ничего про ограничения доступа. Есть четкие законы торговли, кому нельзя продавать, где не может располагаться розничная точка… А сейчас в регионах идет какая-то анархия. Я думаю, что проверяются настроения общества, чтобы реализовать это потом на федеральном уровне. Или это просто хайп политиков, такое тоже возможно», - отметил он.
По его словам, запреты только создают теневой рынок, а для защиты молодежи сегодня нужно бороться именно с вейпами.
«Люди, которые хотят курить, найдут способы обеспечить себя этим. Дай Бог, чтобы это были легальные способы. Все попытки борьбы с плохими привычками чаще всего приводили к фатальным результатам. Это неверная тактика. Нужно не сокращать или запрещать, нужные четкие правила и контроль за их соблюдением. А подобные меру формируют теневую экономику, с которой потом нужно будет бороться, потому что это все уходит в криминал. Если убрать вейпы, тема на этом закроется сама по себе. Так как молодежь привлекает именно химия с разными запахами, вкусами, а не сам табак», - рассказал он.
Если в магазине будет зафиксирована продажа сигарет несовершеннолетним или какая-то нелегальная продукция, он сразу лишится лицензии, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам рассказали об опасности безалкогольных вина и пива
- Новогодняя атмосфера не поможет торговым центрам поднять посещаемость
- Восемь маньяков и Хабенский: Быков посоветовал, как смотреть «Метод 3»
- «Муравейник вместо детсада!»: Соседи «Снежкома» просят спасти их от коллапса
- В Москве стартует церемония вручения премии «Все Цвета Джаза»
- Недопуск подростков в табачные магазины назвали бессмысленной мерой
- Ходорковского и Гудкова внесли в перечень террористов и экстремистов
- На могиле Василия Уткина установили памятник с его цитатами
- «Копнуть вглубь»: Что войдет в расширенную версию «Августа» с Безруковым
- «Смелый шедевр»: Expedition 33 пророчат звание «Игры года»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru