В Москве стартует церемония вручения премии «Все Цвета Джаза»

В этот вечер на сцену выйдут Сергей Мазаев и QUEENtet, Сергей Жилин и «Фонограф-Джаз-Бэнд», Петр Востоков и Большой Джазовый Оркестр, Шоу-Театр CINEMA. Ведущими церемонии станут певица, композитор, актриса, телеведущая Мариам Мерабова и певец, кинокомпозитор, актер Дмитрий Носков.

Джазмены получат награды в семи номинациях: «Музыкант года», «Релиз года», «Мероприятие года», «Фестиваль года», «Площадка года», «Восходящая звезда», «За вклад в развитие джазовой культуры в России».

Среди членов жюри премии в 2025 году - народный артист России, саксофонист, художественный руководитель «Московского джазового оркестра» Игорь Бутман, народный артист России, руководитель коллектива «Фонограф-Джаз-Бэнд» Сергей Жилин, народный артист России, действительный член Российской академии искусств Даниил Крамер, главный редактор журнала «Джаз.Ру», исследователь джаза Кирилл Мошков, певица, народная артистка России Валерия, автор и лидер групп «Billy’s Band» и «Петербургский Джазовый Актив» Билли Новик.

В прошлом году премию в номинации «Музыкант года» получила австралийская певица доминиканского происхождения Фантине (Fantine). Как рассказала артистка, ее первое знакомство с джазом состоялось в возрасте 19 лет. С 2014 года вокалистка начала выступать с Московским джазовым оркестром под руководством народного артиста России Игоря Бутмана, напоминает «Радиоточка НСН».

