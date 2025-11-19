«Муравейник вместо детсада!»: Соседи «Снежкома» просят спасти их от коллапса
Жители Павшинской Поймы, уставшие от проблем со «Снежкомом», просят вернуть им спортивные секции и детсады, а в Керчи «Кривая линия» выгнала чиновников на крышу «дырявого» дома.
Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» помогает решать проблемы, как отдельным россиянам, так и целым деревням и городам.
Так, на днях к нам обратились жители подмосковного Красногорска, рассказавшие о скрытой стороне прогремевшей на всю страну истории со сносом спортивного комплекса «Снежком».
Тем временем в Крыму после обращения НСН больших начальников из Керчи в прямом смысле заставили залезть на крышу протекающего дома.
***
На прошлой неделе всю страну облетели кадры ЧП при разборе горнолыжного комплекса «Снежком» в Красногорске. Тогда при обрушении конструкции серьезно пострадали около 150 машин, однако оказалось, что это лишь вершина айсберга проблем. Снос комплекса оставил местных детей без спортивных секций, при этом на его месте хотят построить жилые дома, а не спорткомплекс или детсад, которых катастрофически не хватает в Павшинской Пойме. Местные жители бьют во все колокола, опасаясь грядущего коллапса.
«Здесь сразу несколько проблем. Во-первых, спорткомплекс начали сносить без учета мнения местных жителей. Он не был аварийным до последнего дня, там было множество спортивных секций, в которые ходили дети. Во-вторых, его снос в течение нескольких лет проводится с нарушениями всех возможных правил и норм, а последний инцидент с летевшей арматурой и камнями чудом обошелся без жертв. Сейчас же власти Красногорска сообщили о планах построить на этой земле жилой район. Но нельзя вести хаотичную застройку данной территории, это приведет к транспортному коллапсу в перенаселенном районе. Мы просим, чтобы на территории «Снежкома» не было застройки жилыми домами, а ее отдали под физкультурно-оздоровительный комплекс или построили детсад. Сейчас все спортивные секции уехали в другие районы, в Красногорске только один общественный бассейн, и он находится достаточно далеко. Еще более острая проблема – это отсутствие дошкольных детских учреждений. Детских садов просто нет - дети ждут по 3-4 года, так и не попадают в детский сад, и идут в школу. На многочисленные обращения граждан мы получали либо отписки, либо они просто игнорировались», - рассказал НСН местный житель Борис Назаров.
Мы попросили подмосковного губернатора Андрея Воробьева разобраться в ситуации с многострадальным «Снежкомом».
***
В конце октября мы рассказывали о ситуации в Керчи, где из-за бесконечных протечек крыши жилого дома в квартирах, где живут дети, стены покрылись плесенью.
После обращений НСН в Минстрое России сообщили, что обследовали и крышу, и квартиры. Людям пообещали, что спасут их от воды и грибка, однако ремонт пока не начался. На крыше был замечен директор управляющей компании, который попытался отчитаться, что там все нормально. Однако вслед за ним в проблемные квартиры пришли городские чиновники, которые заставили горе-директора менять показания.
«Приезжал директор управляющей компании «Эталон плюс». Он зашел к соседу, посмотрел на потолок и сказал, что ничего страшного. После этого он лично залез на крышу, очень долго ругался и возмущался, что его заставляют это делать. Вчера к нам приезжали из горкома, начальник Департамента жилищно-коммунального хозяйства города и замначальника ЖКХ города. Они сфотографировали все - ванную комнату, коридор, детскую и кладовку. Посмотрев ответ начальника «Эталона плюс», его скорректировали, сказали, что нужно выбирать управляющую компанию. Они признали проблему, сказав, что ситуация, конечно, печальная. На том и ушли», - рассказали НСН жители проблемной квартиры.
Мы будем следить за развитием ситуации в Керчи. К делу уже подключились прокуратура и губернатор.
***
Для того чтобы отправить жалобу в «Кривую линию», следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте NSN.FM и подробно рассказать о своей проблеме.
Ваше обращение тщательно изучат журналисты информационного агентства. О самых сложных и актуальных проблемах мы расскажем на сайте НСН и в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
О вашей проблеме узнают более трех миллионов человек. «Кривую линию НСН» слушают более чем в ста городах России. Мы вам поможем!
