В беседе со спецкором НСН Юрий Быков заявил, что цель нового сезона – не испугать, а показаться страшно интересным.

«Когда мы с Хабенским согласовывали проект, он меня спросил: «Кого играть будем?». Я ответил: «Грустного клоуна». «Метод» - это не про маньяков, это не классический сериал о странных людях, которые совершают страшные вещи. Главное в «Методе» - это чтобы было интересно. Это возможность надеть на себя такую яркую маску, как это возможно. И я бы очень хотел попросить вас: пожалуйста, не смотрите это кино с желанием понять внутренний мир маньяка. Смотрите «Метод» как некую жуткую сказку, в которой все одновременно нелепо, страшно, смешно и бесконечно трагично. Здесь всё сочетается в одну секунду, и вы особенно заметите это в новом сезоне», - сказал режиссер.

Подтвердил слова Быкова актер Даниил Воробьев, который играл во втором сезоне сериала.

«Еще чуть-чуть, и это будет DC. Я очень порадовался монтажу и кайфанул от музыки, а особенно – от экспозиции той безумной группы, которая представлена в сериале. Я участвовал во втором «Методе» и для меня новый сезон стал ностальгией. Надеюсь, что подобное чувство испытают и другие фанаты сериала», - сказал он спецкору НСН.