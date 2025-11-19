Восемь маньяков и Хабенский: Быков посоветовал, как смотреть «Метод 3»
Режиссер Юрий Быков заявил НСН, что сериал позволил актерам надеть на себя самые яркие маски из всех возможных, а гости премьеры сравнили новый сезон с комиксами DC.
Концептуальная премьера третьего сезона сериала «Метод» с Константином Хабенским состоялась 18 ноября в зарождающемся пространстве «Яндекс-01» в Галерее Чкалов. Согласно данным «Кинопоиска», новый сезон проекта ждут уже более 1,7 млн зрителей.
Первый сезон под руководством Юрия Быкова («Дурак», Лихие»), вышел в 2015 году, второй сезон спустя пять лет снял Александр Войтинский («По щучьему велению»), в третьем сезоне в режиссерское кресло вернулся Быков.
В беседе со спецкором НСН Юрий Быков заявил, что цель нового сезона – не испугать, а показаться страшно интересным.
«Когда мы с Хабенским согласовывали проект, он меня спросил: «Кого играть будем?». Я ответил: «Грустного клоуна». «Метод» - это не про маньяков, это не классический сериал о странных людях, которые совершают страшные вещи. Главное в «Методе» - это чтобы было интересно. Это возможность надеть на себя такую яркую маску, как это возможно. И я бы очень хотел попросить вас: пожалуйста, не смотрите это кино с желанием понять внутренний мир маньяка. Смотрите «Метод» как некую жуткую сказку, в которой все одновременно нелепо, страшно, смешно и бесконечно трагично. Здесь всё сочетается в одну секунду, и вы особенно заметите это в новом сезоне», - сказал режиссер.
Подтвердил слова Быкова актер Даниил Воробьев, который играл во втором сезоне сериала.
«Еще чуть-чуть, и это будет DC. Я очень порадовался монтажу и кайфанул от музыки, а особенно – от экспозиции той безумной группы, которая представлена в сериале. Я участвовал во втором «Методе» и для меня новый сезон стал ностальгией. Надеюсь, что подобное чувство испытают и другие фанаты сериала», - сказал он спецкору НСН.
Группа маньяков собралась и вправду безумная. На замену персонажа Есения Стекловой (Паулина Андреева) пришли сразу восемь маньяков, которые ловят себе подобных под руководством Родиона Меглина (Константин Хабенский). Характер каждого из них глубоко прописан.
Одним из самых ярких персонажей нового сезона стал нарцисс-провокатор Зверь, которого сыграл Никита Кологривый. Актер появился на премьере в смирительной рубашке и маске Ганнибала Лектера, чем удивил публику. После просмотра первых серий сложилось ощущение, что Кологривый сумел переиграть даже легендарного Хабенского. Проследить за развитием сюжета в первых четырех сериях зритель сможет 20 ноября, финальные четыре эпизода выйдут 19 декабря.
Ранее психолог Наталья Панфилова заявила НСН, что фильмы ужасов помогают людям с тревожностью испытать чувство опасности в безопасном месте. По ее словам, ощущение, что из опасной ситуации удалось выйти победителем, дарят таким людям временное спокойствие.
