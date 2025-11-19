Россиянам рассказали об опасности безалкогольных вина и пива

Он указал, что «безалкогольное» — не значит нулевое. Как правило, в таких напитках содержится до 0,5% этилового спирта, что опасно для детей, беременных, людей с ожирением и алкогольной зависимостью, которым «даже такие дозы нежелательны».

Также эксперт отметил, что производители добавляют в них сахар, либо оставляют естественные сахара винограда и солода. В итоге по энергетической ценности безалкогольные напитки становятся сопоставимы со сладкой газировкой.

«Это десятки лишних килокалорий, которые при регулярном употреблении ведут к набору массы тела, повышению уровня глюкозы и жировых частиц в крови, связанных с риском сердечно-сосудистых заболеваний», — подчеркнул врач.

Калюжин добавил, что в безалкогольном пиве много пуриновых соединений, из которых в организме образуется мочевая кислота. Её избыток может приветси к подагре и образованию камней в почках.

