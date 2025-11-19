Ходорковского и Гудкова внесли в перечень террористов и экстремистов

Также в данный перечень попал экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков (признан в РФ иноагентом), ранее заочно получивший восемь лет колонии за распространение фейков о ВС России.

«Ходорковский Михаил Борисович, 26.06.1963 года рождения, Москва... Гудков Дмитрий Геннадьевич, 19.01.1980 года рождения, Коломна Московской области», - говорится в перечне.

Ранее в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга попал бывший вице-премьер России Альфред Кох, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

