Ходорковского и Гудкова внесли в перечень террористов и экстремистов
Экс-глава нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский (признан в РФ иноагентом) был включён в список террористов и экстремистов. Об этом со ссылкой на базу Росфинмониторинга сообщает RT.
Также в данный перечень попал экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков (признан в РФ иноагентом), ранее заочно получивший восемь лет колонии за распространение фейков о ВС России.
«Ходорковский Михаил Борисович, 26.06.1963 года рождения, Москва... Гудков Дмитрий Геннадьевич, 19.01.1980 года рождения, Коломна Московской области», - говорится в перечне.
Ранее в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга попал бывший вице-премьер России Альфред Кох, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
