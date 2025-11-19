«На то есть объективные причины. После ковида и после ухода иностранных брендов оборот маркетплейсов вырос в десять раз. Посещаемость торговых центров упала на 3-5% в целом по стране за год. Этот тренд будет ухудшаться. Поэтому торговые центры уже сейчас делают ставки на развлечение, на рестораны. Сегодня привлекают только эмоции. Например, вы можете пойти с семьей в кинотеатр. Онлайн-кинотеатр не подарит столько эмоций, это просто просмотр фильма, а здесь целое мероприятие. В ресторане можно провести время с друзьями, это тоже целое событие, праздник и так далее», - рассказал он.

А в магазины посетителей не привлечет даже новогодняя атмосфера, подчеркнул собеседник НСН.

«А если вы хотите сделать шопинг, то ничего сегодня не мешает сделать это онлайн. Сегодня любые товары можно заказать, померить, а потом отказаться. Новогодняя атмосфера уже не так привлекает. Люди все меньше хотят проводить время в торговых центрах за покупками. Они выбирают доставку, так как это комфортнее», - добавил он.

В Россию заходят новые европейские бренды, что может стать толчком для ушедших крупных игроков, но «массового» возращения не будет, заявил НСН управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский.

