Новогодняя атмосфера не поможет торговым центрам поднять посещаемость
Булат Шакиров заявил НСН, что люди все меньше хотят проводить время в торговых центрах за покупками, они выбирают доставку, так как это комфортнее.
Сегодня только развлечения и эмоции могут привлечь россиян в торговые центры, поэтому ставка делается на кинотеатры и рестораны, заявил НСН глава Союза торговых центров Булат Шакиров.
Посещаемость в российских торговых центрах может сократиться на 3% по итогам 2025 года. За пять лет трафик упал на 25%, сообщила генеральный директор компании Nhood Мария Кочйигит в ходе выставки и конференции Mallpic Sochi. Шакиров подтвердил эту информацию.
«На то есть объективные причины. После ковида и после ухода иностранных брендов оборот маркетплейсов вырос в десять раз. Посещаемость торговых центров упала на 3-5% в целом по стране за год. Этот тренд будет ухудшаться. Поэтому торговые центры уже сейчас делают ставки на развлечение, на рестораны. Сегодня привлекают только эмоции. Например, вы можете пойти с семьей в кинотеатр. Онлайн-кинотеатр не подарит столько эмоций, это просто просмотр фильма, а здесь целое мероприятие. В ресторане можно провести время с друзьями, это тоже целое событие, праздник и так далее», - рассказал он.
А в магазины посетителей не привлечет даже новогодняя атмосфера, подчеркнул собеседник НСН.
«А если вы хотите сделать шопинг, то ничего сегодня не мешает сделать это онлайн. Сегодня любые товары можно заказать, померить, а потом отказаться. Новогодняя атмосфера уже не так привлекает. Люди все меньше хотят проводить время в торговых центрах за покупками. Они выбирают доставку, так как это комфортнее», - добавил он.
В Россию заходят новые европейские бренды, что может стать толчком для ушедших крупных игроков, но «массового» возращения не будет, заявил НСН управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский.
