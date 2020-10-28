Некуда класть пациентов! Омский врач поддержал бунт коллег

Коллега взбунтовавшихся врачей, фельдшер скорой помощи Сергей в эфире НСН поддержал медработников.

«Молодцы, давно сам хотел пригнать к минздраву машин 15 в ряд по семь человек в каждой», - сказал он.

По его словам, руководство не давит на подчиненных, но также не видно и шагов по решению проблемы. «Как человек умирает, место освобождается. Такая вот арифметика. Уже к ноябрю будет некуда класть новых пациентов. Из такой ямы тяжко будет выбираться», - отметил фельдшер.

Он добавил, что отстранение главы омского минздрава может и не исправить ситуацию с загруженностью больниц.

В свою очередь, замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Федот Тумусов в эфире НСН рассказал, что старается повлиять на решение проблемы в ручном режиме.

«Мы разбираемся в каждой конкретной ситуации, однако одним приказом или ударом по столу проблему не решить», - сказал парламентарий.

Для избежания загруженности больниц депутат призвал людей ответственно относиться к своему здоровью: соблюдать санитарные меры, носить маски и перчатки, а также не забывать о социальной дистанции в общественных местах.

В России второй день подряд выявлен рекорд по суточной смертности от коронавируса: вчера жертвами COVID-19 стали 346 человек. В то же время число новых случаев заболевания сократилось до 16,2 тысячи.

Всего в стране с начала пандемии выявили 1,564 миллиона заболевших, из них 1,17 миллиона выздоровело и почти 27 тысяч умерло. Сейчас в России зафиксировано 365,74 тысячи больных коронавирусом.

