Некуда класть пациентов! Омский врач поддержал бунт коллег
Фельдшер из Омска заявил в эфире НСН, что конфликт врачей скорой помощи с местным минздравом не решит проблему с загруженностью больниц.
В Омске две машины скорой помощи привезли заболевших COVID-19 к зданию местного минздрава из-за отказа нескольких больниц принимать пациентов. Медицинские работники рассказали, что таким образом надеялись привлечь внимание к проблеме нехватки мест для заболевших в стационарах. Пациентов в итоге положили в стационар больницы скорой медицинской помощи №2. Сейчас они получают необходимое лечение.
На фоне скандала губернатор Омской области Александр Бурков инициировал внутреннюю проверку в региональном минздраве и отстранил до окончания служебного расследования от занимаемой должности замглавы ведомства Анастасию Малову.
Коллега взбунтовавшихся врачей, фельдшер скорой помощи Сергей в эфире НСН поддержал медработников.
«Молодцы, давно сам хотел пригнать к минздраву машин 15 в ряд по семь человек в каждой», - сказал он.
По его словам, руководство не давит на подчиненных, но также не видно и шагов по решению проблемы. «Как человек умирает, место освобождается. Такая вот арифметика. Уже к ноябрю будет некуда класть новых пациентов. Из такой ямы тяжко будет выбираться», - отметил фельдшер.
Он добавил, что отстранение главы омского минздрава может и не исправить ситуацию с загруженностью больниц.
В свою очередь, замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Федот Тумусов в эфире НСН рассказал, что старается повлиять на решение проблемы в ручном режиме.
«Мы разбираемся в каждой конкретной ситуации, однако одним приказом или ударом по столу проблему не решить», - сказал парламентарий.
Для избежания загруженности больниц депутат призвал людей ответственно относиться к своему здоровью: соблюдать санитарные меры, носить маски и перчатки, а также не забывать о социальной дистанции в общественных местах.
В России второй день подряд выявлен рекорд по суточной смертности от коронавируса: вчера жертвами COVID-19 стали 346 человек. В то же время число новых случаев заболевания сократилось до 16,2 тысячи.
Всего в стране с начала пандемии выявили 1,564 миллиона заболевших, из них 1,17 миллиона выздоровело и почти 27 тысяч умерло. Сейчас в России зафиксировано 365,74 тысячи больных коронавирусом.
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