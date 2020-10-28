В Кремле отреагировали на скандалы в регионах с ковидными пациентами

Печальные примеры с проблемами в оказании помощи больным COVID-19 в регионах должны быть самым внимательным образом изучены, чтобы исключить повторение подобного. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что главная задача заключается в том, чтобы минимизировать такие ситуации в будущем.

По словам представителя Кремля, необходимо добиться оперативной реакции руководства регионов случаях, аналогичному тому, что произошёл в Омске, передают «Известия». Песков подчеркнул, что система готова к обращениям в центр, как от губернаторов, так и от медиков.

Накануне в Омске сотрудники скорой помощи в течение 10 часов вынужденно возили по городу двух пациентов с подозрением на коронавирус, из-за того что их не могли принять ни в одной из больниц. В итоге пациентов доставили к зданию областного министерства здравоохранения. После их все-таки госпитализировали.