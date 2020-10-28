В Кремле отреагировали на скандалы в регионах с ковидными пациентами
Печальные примеры с проблемами в оказании помощи больным COVID-19 в регионах должны быть самым внимательным образом изучены, чтобы исключить повторение подобного. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что главная задача заключается в том, чтобы минимизировать такие ситуации в будущем.
По словам представителя Кремля, необходимо добиться оперативной реакции руководства регионов случаях, аналогичному тому, что произошёл в Омске, передают «Известия». Песков подчеркнул, что система готова к обращениям в центр, как от губернаторов, так и от медиков.
Накануне в Омске сотрудники скорой помощи в течение 10 часов вынужденно возили по городу двух пациентов с подозрением на коронавирус, из-за того что их не могли принять ни в одной из больниц. В итоге пациентов доставили к зданию областного министерства здравоохранения. После их все-таки госпитализировали.
Минздрав Омской области начал служебное расследование по факту произошедшего. Ситуацией озаботились и на федеральном уровне – в Омск для проверки отправляются заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин и замглавы Росздравнадзора Дмитрий Павлюков, сообщает RT.
До окончания служебного расследования от должности отстранена замминистра здравоохранения Омской области Анастасия Малова. Ранее ушла в отставку глава Минздрава Ростовской области Татьяна Быковская после скандала в городской больницы № 20. Свой пост также покинула начальник управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая.
В больнице были зафиксированы перебои с подачей кислорода пациентам на ИВЛ. Медики утверждают, что из-за этого технического сбоя умерли 13 больных.
Комментируя эти отставки, пресс-секретарь президента РФ отметил, что этот вопрос «виднее самим регионам на местах» и главное, чтобы была соответствующая реакция всей системы на условия, связанные с пандемией.
Представитель Ростовской области в Совете Федерации Ирина Рукавишникова заявила на пресс-конференции НСН, что чиновники, которые скрывали информацию о гибели пациентов в больнице №20 Ростова-на-Дону, должны понести юридическую ответственность.
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