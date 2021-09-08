Смех Бубнова и молчание Собчак. В соцсетях обсуждают новую должность Канделаки
Василий Уткин описал карьерный рост Тины Канделаки двумя строчками из Высоцкого, а футбольных болельщиков развеселило упоминание о «широкой экспертизе» медиаменеджера.
Назначение Тины Канделаки заместителем гендиректора холдинга «Газпром-медиа» вызвало бурную реакцию в соцсетях, пользователи которых не понимают – горевать или радоваться ее формальному уходу с «Матч ТВ».
Между тем, публичные оппоненты Тинатин Гивиевны пока большей частью хранят молчание. Василий Уткин прокомментировал назначение Канделаки цитатой Высоцкого, а Ксения Собчак сказала, что «мне это не интересно», отвечая на соответствующий вопрос Telegram-канала «Радиоточка НСН».
Ну а началось все в среду утром с сообщения пресс-службы холдинга «Газпром-медиа», в котором назвали Канделаки успешным медиаменеджером и рассказали, чем она будет заниматься на новом месте.
«Тинатин Канделаки является успешным медиаменеджером, обладает широкой экспертизой, необходимыми навыками и компетенциями для реализации новых амбициозных целей на позиции заместителя генерального директора "Газпром-медиа"», - говорится в сообщении холдинга.
Сама Канделаки не анонсировала свое назначение в соцсетях.
Два дня назад она сообщила в Instagram о съемках в новом сезоне «Беспринципных», а вчера рассказала подписчикам о «грандиозных планах на сентябрь», в числе которых запуск новых продуктов и «несколько розыгрышей».
Первым розыгрышем для футбольных болельщиков, в большинстве своем скептически относящихся к работе Канделаки на «Матч ТВ», стал ее уход с телеканала, который на самом деле оказался «не уходом».
«Я перестаю быть генеральным менеджером телеканала, моё место займёт Александр Тащин. При этом все спортивные активы, включая «Матч ТВ», «Матч Премьер», Sportbox и новое информационное агентство «Матч+», остаются в зоне моей ответственности на новой должности. Функционал теперь куда более широкий, потому что, помимо спортивного блока, я буду отвечать и за блок развлекательный, а это телеканалы ТНТ, «Пятница!», ТВ-3, «Суббота!», «2×2», «Ножи» и «Пятница Production», - рассказала Канделаки RT.
Пользователей соцсетей развеселило заявление холдинга о «широкой экспертизе» Канделаки, правда, футбольные болельщики не понимают, за что именно она пошла на повышение.
«Одна из главных бед нашей России состоит в том, что на высокие и ответственные посты назначают дилетантов по блату», - пишет gau10ises. «К сожалению, на повышение пошла. К сожалению, потому что будет совать нос в спортивный канал сверху», - сетует max-rublev. «Широкая экспертиза и глубокая аналитика)», - объясняет карьерный рост медиаменеджера portvein-psih. «Канделаки – успешный медиаменеджер, обладает широкой экспертизой. Каааак, как вы это делаете? Как можно белое постоянно называть черным?» - недоумевает Ипатыч. «Смех Бубнова», - резюмирует общее настроение Альтависта.
Тина Канделаки была генпродюсером «Матч ТВ» с момента его запуска в 2015 году. За это время главный спортивный телеканал страны покинули более десятка известных комментаторов. В их числе, в частности, Василий Уткин, Владимир Стогниенко, Кирилл Дементьев и Алексей Андронов.
В конце августа с «Матч ТВ» ушел Нобель Арустамян, возмущенный превращением его интервью в «пиар-перформанс» в стиле программы «Пусть говорят».
Нобель пока не ответил на просьбу НСН прокомментировать назначение Канделаки. Зато Василий Уткин опубликовал у себя в Telegram фото своей бывшей коллеги с лаконичным комментарием: «Там шпионки с крепким телом, Ты их в дверь - они в окно. (с) В.С. Высоцкий».
Со своей стороны, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов сказал «Газете.ру», что «такие, как Канделаки – беда России».
«К великому сожалению, их огромное множество. (…) У нас нет тренеров, нет комментаторов – нет никого! Любой сынок-пасынок может возглавлять министерство и что угодно, не имея ни образования, ни отношения. Это только в России возможно, больше нигде», - посетовал знаменитый спортсмен.
А вот соратники Канделаки пока молчат.
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев подробно рассказывает в Instagram о превращении в Посейдона и покорении морских просторов Краснодарского края. А официальный представитель МИД Мария Захарова пока занимается разоблачением «фальшивок» «Нью-Йорк Таймс».
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