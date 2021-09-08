Смех Бубнова и молчание Собчак. В соцсетях обсуждают новую должность Канделаки

Ну а началось все в среду утром с сообщения пресс-службы холдинга «Газпром-медиа», в котором назвали Канделаки успешным медиаменеджером и рассказали, чем она будет заниматься на новом месте.

«Тинатин Канделаки является успешным медиаменеджером, обладает широкой экспертизой, необходимыми навыками и компетенциями для реализации новых амбициозных целей на позиции заместителя генерального директора "Газпром-медиа"», - говорится в сообщении холдинга.

Сама Канделаки не анонсировала свое назначение в соцсетях.

Два дня назад она сообщила в Instagram о съемках в новом сезоне «Беспринципных», а вчера рассказала подписчикам о «грандиозных планах на сентябрь», в числе которых запуск новых продуктов и «несколько розыгрышей».

Первым розыгрышем для футбольных болельщиков, в большинстве своем скептически относящихся к работе Канделаки на «Матч ТВ», стал ее уход с телеканала, который на самом деле оказался «не уходом».

«Я перестаю быть генеральным менеджером телеканала, моё место займёт Александр Тащин. При этом все спортивные активы, включая «Матч ТВ», «Матч Премьер», Sportbox и новое информационное агентство «Матч+», остаются в зоне моей ответственности на новой должности. Функционал теперь куда более широкий, потому что, помимо спортивного блока, я буду отвечать и за блок развлекательный, а это телеканалы ТНТ, «Пятница!», ТВ-3, «Суббота!», «2×2», «Ножи» и «Пятница Production», - рассказала Канделаки RT.

Пользователей соцсетей развеселило заявление холдинга о «широкой экспертизе» Канделаки, правда, футбольные болельщики не понимают, за что именно она пошла на повышение.

«Одна из главных бед нашей России состоит в том, что на высокие и ответственные посты назначают дилетантов по блату», - пишет gau10ises. «К сожалению, на повышение пошла. К сожалению, потому что будет совать нос в спортивный канал сверху», - сетует max-rublev. «Широкая экспертиза и глубокая аналитика)», - объясняет карьерный рост медиаменеджера portvein-psih. «Канделаки – успешный медиаменеджер, обладает широкой экспертизой. Каааак, как вы это делаете? Как можно белое постоянно называть черным?» - недоумевает Ипатыч. «Смех Бубнова», - резюмирует общее настроение Альтависта.