Тина Канделаки покинула пост генпродюсера «Матч ТВ»

Тина Канделаки получила назначение на пост заместителя гендиректора холдинга «Газпром-медиа». Об этом сообщает МАТЧ ТВ. В новой должности она будет отвечать за развитие субхолдинга ГПМ Матч, а также курировать деятельность развлекательных телеканалов – ТНТ, ТВ-3, «Пятница!» и других. Помимо этого, в зоне ответственности Канделаки будет запуск и развитие информационного агентства Матч.

Между тем, генпродюсером Матч ТВ станет Александр Тащин, который по сей день занимал должность главного редактора телеканала.