Тина Канделаки покинула пост генпродюсера «Матч ТВ»
Тина Канделаки получила назначение на пост заместителя гендиректора холдинга «Газпром-медиа». Об этом сообщает МАТЧ ТВ. В новой должности она будет отвечать за развитие субхолдинга ГПМ Матч, а также курировать деятельность развлекательных телеканалов – ТНТ, ТВ-3, «Пятница!» и других. Помимо этого, в зоне ответственности Канделаки будет запуск и развитие информационного агентства Матч.
Между тем, генпродюсером Матч ТВ станет Александр Тащин, который по сей день занимал должность главного редактора телеканала.
А ранее Тина Канделаки прокомментировала уход Нобеля Арустамяна с «Матч ТВ». Она заявила, что журналисту «собственные интересы важнее интересов канала».
В своём в Telegram-канале она написала, что перед комментатором не ставили задачу «копаться в грязном белье» - нужно было показать, как и почему любовь превращается в ненависть, и как это отражается на карьере экс-игрока национальной сборной.
Напомним, журналист и комментатор Нобель Арустамян заявил, что решил уволиться с телеканала «Матч ТВ» из-за разногласий с руководством, сообщает RT. Он подчеркнул, что интервью с полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым, вместо честного разговора оказалось подобием программ «Пусть говорят» или «Окна».
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