Путин заявил о попытках Запада «дожать» Россию
Западные глобалистские элиты несут ответственность за трагические события на Украине, с помощью которой сейчас пытаются «дожать» Россию. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, передает ТАСС.
Глава государства подчеркнул, что именно действия Запада стали первопричиной нынешнего кризиса, хотя его представители постоянно пытаются переложить вину на Россию. Путин отметил систематический характер подобных обвинений в адрес Москвы.
Президент РФ указал на многолетние попытки западных стран «дожать» Россию различными методами. По его словам, сначала использовались террористы и сепаратисты на Кавказе, а сейчас применяется неонацистский режим на Украине.
Путин также предупредил о последствиях возможного ввода европейских войск на украинскую территорию. Он констатировал, что подобные действия будут расценены как начало войны с Российской Федерацией, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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