Путин заявил о попытках Запада «дожать» Россию

Глава государства подчеркнул, что именно действия Запада стали первопричиной нынешнего кризиса, хотя его представители постоянно пытаются переложить вину на Россию. Путин отметил систематический характер подобных обвинений в адрес Москвы.

Президент РФ указал на многолетние попытки западных стран «дожать» Россию различными методами. По его словам, сначала использовались террористы и сепаратисты на Кавказе, а сейчас применяется неонацистский режим на Украине.

Путин также предупредил о последствиях возможного ввода европейских войск на украинскую территорию. Он констатировал, что подобные действия будут расценены как начало войны с Российской Федерацией, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

