Путин заявил о попытках Запада «дожать» Россию

Западные глобалистские элиты несут ответственность за трагические события на Украине, с помощью которой сейчас пытаются «дожать» Россию. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, передает ТАСС.

Путин: Ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией

Глава государства подчеркнул, что именно действия Запада стали первопричиной нынешнего кризиса, хотя его представители постоянно пытаются переложить вину на Россию. Путин отметил систематический характер подобных обвинений в адрес Москвы.

Президент РФ указал на многолетние попытки западных стран «дожать» Россию различными методами. По его словам, сначала использовались террористы и сепаратисты на Кавказе, а сейчас применяется неонацистский режим на Украине.

Путин также предупредил о последствиях возможного ввода европейских войск на украинскую территорию. Он констатировал, что подобные действия будут расценены как начало войны с Российской Федерацией, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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