Путин: Ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией
Ввод европейских войск на территорию Украины будет означать начало войны с Россией. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил журналистам, передает РИА Новости.
Глава государства подчеркнул, что у России нет никаких оснований для конфликта с Европой, поскольку все вопросы были решены по итогам Второй мировой войны. Путин выразил недоумение стремлением европейских политиков пересмотреть исторические результаты и задал вопрос, к чему они подталкивают народы своих стран.
«К войне с Российской Федерацией? Сейчас они говорят о том, что они думают о том, как бы вводить войска на территорию Украины. Это означает войну с Россией», – предупредил российский лидер.
Президент РФ также указал на системные ошибки так называемого Запада в области политики, безопасности и экономики. По его словам, после окончания холодной войны и распада Советского Союза западные глобалисты «почувствовали себя на вершине Олимпа и решили, что им все позволено, а их ошибки начали нарастать как снежный ком», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Путин: Ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией
- Экс-министра связи РФ Николая Никифорова объявили в розыск
- Саудовская Аравия остановила работу нефтепровода «Восток-Запад»
- ФОМ и ВЦИОМ сообщили об изменении недельного рейтинга Путина
- Русские чебуреки будут продавать в Китае в качестве стритфуда
- Видео с рукопожатием Путина и бортпроводницы стало вирусным в Индии
- Продавцы Ozon начнут получать выплаты за поврежденные товары
- Психолог рассказала, как говорить с подростком о курении и не потерять доверие
- Посольство РФ в США рассказало о звонке Путина Бушу 11 сентября
- В Архангельской области в ДТП с автобусом и лесовозом погибли 12 человек