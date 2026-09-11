Путин: Ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией

Глава государства подчеркнул, что у России нет никаких оснований для конфликта с Европой, поскольку все вопросы были решены по итогам Второй мировой войны. Путин выразил недоумение стремлением европейских политиков пересмотреть исторические результаты и задал вопрос, к чему они подталкивают народы своих стран.

«К войне с Российской Федерацией? Сейчас они говорят о том, что они думают о том, как бы вводить войска на территорию Украины. Это означает войну с Россией», – предупредил российский лидер.

Президент РФ также указал на системные ошибки так называемого Запада в области политики, безопасности и экономики. По его словам, после окончания холодной войны и распада Советского Союза западные глобалисты «почувствовали себя на вершине Олимпа и решили, что им все позволено, а их ошибки начали нарастать как снежный ком», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

