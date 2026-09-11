Саудовская Аравия остановила работу нефтепровода «Восток-Запад»
Саудовская Аравия приостановила работу своего ключевого нефтепровода «Восток-Запад» после серии ударов по объектам инфраструктуры. Об этом передает Интерфакс со ссылкой на государственное агентство королевства.
По данным министерства энергетики, трубопровод подвергся массовым атакам в регионах Эр-Рияд и Миданах. Объект был закрыт в качестве меры предосторожности, пострадавшим оказана медицинская помощь, а технические специалисты приняли экстренные меры для обеспечения безопасности.
Американский телеканал CNN со ссылкой на представителей США сообщил, что пожары повредили насосные станции, расположенные вблизи маршрута транспортировки. Мощность нефтепровода «Восток-Запад» составляет 7 миллионов баррелей в сутки.
Научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня в беседе с НСН рассказал, что наступление хуситов дает повод Саудовской Аравии вмешаться в конфликт вместе с Турцией и Пакистаном и этот конфликт может затмить конфликт США и Ирана, а также поднять цены на нефть.
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