Саудовская Аравия остановила работу нефтепровода «Восток-Запад»

По данным министерства энергетики, трубопровод подвергся массовым атакам в регионах Эр-Рияд и Миданах. Объект был закрыт в качестве меры предосторожности, пострадавшим оказана медицинская помощь, а технические специалисты приняли экстренные меры для обеспечения безопасности.

Американский телеканал CNN со ссылкой на представителей США сообщил, что пожары повредили насосные станции, расположенные вблизи маршрута транспортировки. Мощность нефтепровода «Восток-Запад» составляет 7 миллионов баррелей в сутки.

Научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня в беседе с НСН рассказал, что наступление хуситов дает повод Саудовской Аравии вмешаться в конфликт вместе с Турцией и Пакистаном и этот конфликт может затмить конфликт США и Ирана, а также поднять цены на нефть.

