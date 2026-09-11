ФОМ и ВЦИОМ сообщили об изменении недельного рейтинга Путина

Ведущие социологические службы России опубликовали свежие данные об уровне доверия граждан к первым лицам государства. Опрос россиян проводился с 4 по 6 сентября. Об этом сообщают «Ведомости».

Согласно исследованию Фонда общественного мнения (ФОМ), уровень доверия к президенту Владимиру Путину достиг 71%, а положительно его деятельность оценили 70% граждан. Индекс доверия вырос на 1% по сравнению с предыдущей неделей.