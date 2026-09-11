ФОМ и ВЦИОМ сообщили об изменении недельного рейтинга Путина
Ведущие социологические службы России опубликовали свежие данные об уровне доверия граждан к первым лицам государства. Опрос россиян проводился с 4 по 6 сентября. Об этом сообщают «Ведомости».
Согласно исследованию Фонда общественного мнения (ФОМ), уровень доверия к президенту Владимиру Путину достиг 71%, а положительно его деятельность оценили 70% граждан. Индекс доверия вырос на 1% по сравнению с предыдущей неделей.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировал схожие показатели, выявив одобрение работы главы государства 67,4% респондентов и уровень доверия к нему на отметке 73,1%.
Участники опросов также оценили работу председателя правительства и кабинета министров. По данным ФОМ, деятельность Михаила Мишустина одобрили 49% респондентов, что на четыре процентных пункта меньше предыдущих значений. Работу правительства в целом положительно оценили 45% участников исследования. Этот показатель увеличился на два процентных пункта по сравнению с прошлой неделей.
Аналитики ВЦИОМ также выявили схожие тенденции в оценках работы исполнительных органов власти. По данным этого центра, работу Мишустина хорошо оценили 43,4% опрошенных, что на 0,3 процентных пункта больше прошлых показателей, а деятельность правительства одобрили 44,6% респондентов, что на 1,3 процентных пункта выше, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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