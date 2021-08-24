Нобель Арустамян ушёл с «Матч ТВ» из-за интервью с Мамаевым
Комментатор и спортивный журналист Нобель Арустамян в своём Telegram-канале заявил, что решил уволиться с телеканала «Матч ТВ» из-за разногласий с руководством.
По его словам, причиной такого решения стало интервью с полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым, которое в итоге оказалось подобием программ «Пусть говорят» или «Окна».
«Ехал в Ростов на честный разговор с футболистом. А оказался соучастником нового пиар-перформанса... Не осуждаю тех, кто занимается подобным, но мне было жутко дискомфортно. Не копаюсь в личной жизни людей, в грязном белье, никогда этим не занимался и не буду», - написал журналист.
Арустамян отметил, что «никогда не хотел и не планирует в будущем делать что-либо подобное», так как это противоречит его «профессиональным и этическим ценностям» и для него «важно оставаться честным с аудиторией и самим собой».
Журналист добавил, что «категорически не согласен» с руководством «Матч ТВ», которое считает интервью с Мамаевым журналистской удачей, и поэтому «не видит смысла продолжать работу при таких противоречиях».
Ране генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки заявила, что годовой доход телеканала составляет порядка 5 миллиардов рублей, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,8 млн+19 454 / сут.
Умерли
177 тыс.+776 / сут.
Выздоровели
6,0 млн+15 401 / сут.
- Итальянские ученые спрогнозировали новую пандемию
- Бортпроводник раскрыл секреты своей профессии
- Канделаки прокомментировала уход Арустамяна с «Матч ТВ»
- Минобороны РФ подписало контракт на поставку гиперзвуковых ракет «Циркон»
- СМИ: Путин поручил найти генерального спонсора для ФК «Нижний Новгород»
- Нобель Арустамян ушёл с «Матч ТВ» из-за интервью с Мамаевым
- Путин уволил замглавы Следственного комитета РФ
- Власти Ирана заявили, что «угнанный» в Афганистане украинский самолёт вернулся в Киев
- Поргина жёстко раскритиковала массовые увольнения в театре имени Ермоловой
- Минобороны РФ заключило контракт на поставку танков Т-90М «Прорыв»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru