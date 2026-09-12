Баканов: Россия и Индия займутся изучением атмосферы Венеры

«У нас есть проект - аппарат Viral. Это наше совместное оборудование, которое будет запущено на орбиту Венеры для того, чтобы изучать атмосферу», - поделился руководитель «Роскосмоса».

По словам Баканова, активную роль в этом вопросе играет Российская академия наук.

Ранее ученые выявили признаки недавней тектонической активности в рифтовых зонах Венеры и допустили, что планета может быть геологически живой.

