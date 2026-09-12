Баканов: Россия и Индия займутся изучением атмосферы Венеры

Россия и Индия будут совместно заниматься изучением атмосферы Венеры. Об этом рассказал глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов, передают «Вести».

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«У нас есть проект - аппарат Viral. Это наше совместное оборудование, которое будет запущено на орбиту Венеры для того, чтобы изучать атмосферу», - поделился руководитель «Роскосмоса».

По словам Баканова, активную роль в этом вопросе играет Российская академия наук.

Ранее ученые выявили признаки недавней тектонической активности в рифтовых зонах Венеры и допустили, что планета может быть геологически живой.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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