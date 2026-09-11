Видео с рукопожатием Путина и бортпроводницы стало вирусным в Индии

Запись рукопожатия Владимира Путина с бортпроводницей самолета стала вирусной среди жителей Индии. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на индийские средства массовой информации.

Путин: Россия готова к сотрудничеству со всем миром

Пользователи социальных сетей массово делятся роликом, отмечая скромность и теплоту жеста российского лидера. В комментариях подчеркивается, что президент своими действиями завоевывает сердца местной публики.

Глава государства прибыл в страну для участия в саммите БРИКС, его визит продлится три дня. В рамках поездки запланировано выступление на Деловом форуме и серия двусторонних переговоров с лидерами Индии, ЮАР, Египта, Малайзии и наследным принцем ОАЭ.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе личной встречи подарил Владимиру Путину переведенный на русский язык древнеиндийский трактат «Тирукурал», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Смирнов
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