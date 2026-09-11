Правительство расширило возможности авторизации через портал госуслуг

Правительство России расширило возможности авторизации пользователей через портал государственных услуг. Соответствующее решение приняли в рамках продолжающегося эксперимента по цифровой идентификации, сообщили ТАСС в пресс-службе Минцифры.

Ведомство расширило перечень целей и сведений, которые граждане могут передавать электронным площадкам с использованием учетной записи госуслуг. Теперь на сервисах Авито, HeadHunter, Яндекс, Ozon и VK станет доступна регистрация и верификация аккаунтов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Отключат «Госуслуги»? Россиянам объяснили, зачем нужен новый «криптобраузер»

Пользователи также получат возможность подтверждать права на объекты интеллектуальной собственности на ряде интернет-ресурсов. Новые функции упростят взаимодействие бизнеса с цифровыми платформами и сократят время на заполнение необходимых документов.

Эксперимент по использованию учетной записи госуслуг для идентификации на интернет-ресурсах продолжается с 2021 года. Участники программы могут авторизовываться через портал и передавать сведения о себе для автоматического заполнения договоров и заявлений, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:Правительство РоссииГосуслуги

Горячие новости

Все новости

партнеры