Правительство расширило возможности авторизации через портал госуслуг

Пользователи также получат возможность подтверждать права на объекты интеллектуальной собственности на ряде интернет-ресурсов. Новые функции упростят взаимодействие бизнеса с цифровыми платформами и сократят время на заполнение необходимых документов.

Эксперимент по использованию учетной записи госуслуг для идентификации на интернет-ресурсах продолжается с 2021 года. Участники программы могут авторизовываться через портал и передавать сведения о себе для автоматического заполнения договоров и заявлений, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

