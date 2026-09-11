Продавцы Ozon начнут получать выплаты за поврежденные товары

Продавцы маркетплейса Ozon начнут получать страховые компенсации за товары, поврежденные при инцидентах на логистических объектах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании «Ингосстрах».

Выплаты стартуют с 15 сентября и коснутся предпринимателей, чьи товары имели действующие полисы на момент происшествий. Возмещение получат селлеры, чья продукция пострадала на складах в Чапаевске Самарской области, поселке Энем в Адыгее и Махачкале в Дагестане.