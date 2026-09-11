Продавцы Ozon начнут получать выплаты за поврежденные товары
Продавцы маркетплейса Ozon начнут получать страховые компенсации за товары, поврежденные при инцидентах на логистических объектах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании «Ингосстрах».
Выплаты стартуют с 15 сентября и коснутся предпринимателей, чьи товары имели действующие полисы на момент происшествий. Возмещение получат селлеры, чья продукция пострадала на складах в Чапаевске Самарской области, поселке Энем в Адыгее и Махачкале в Дагестане.
Представители Ozon отметили важность оперативной поддержки продавцов в преддверии высокого сезона и поблагодарили партнера за готовность провести первые платежи до завершения инвентаризации.
Окончательный расчет произведут после подведения итогов учета, а размер компенсации определят в соответствии с условиями программы страхования.
Ранее Ozon предложил продавцам размещать товары в своих логистических центрах в Казахстане, расположенных в Алма-Ате и Астане, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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