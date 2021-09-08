Гусев назвал виновных во взрыве дома в Подмосковье
Спортивный комментатор Виктор Гусев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Тина Канделаки покинула пост генпродюсера «Матч ТВ».
Она получила назначение на пост заместителя гендиректора холдинга «Газпром-медиа».
Виктор Гусев: «Я воспользуюсь этой новостью, чтобы сказать о «Матч ТВ». Мне очень многое нравится в этом канале: оформление студии, возможность смотреть практически любые соревнования, которые я хочу смотреть. Единственное, не понимаю заполнение эфира спортивного канала художественными фильмами. Неужели это неизбежность? А Тине желаю успеха на новом месте», - дал свою оценку канала спортивный комментатор.
В жилом доме в Ногинске прогремел взрыв
Взрыв в одной из квартир девятиэтажного жилого дома в Ногинске произошел утром в среду. Причиной ЧП могла стать утечка газа из-за плиты, оставленной включенной на ночь для обогрева квартиры.
Виктор Гусев: «Я призываю к тому, чтобы не обвинять жильцов в том, что они как-то неосмотрительно обращались с газовой плитой. Виноваты не они, виноваты те, кто создал такую ситуацию, при которой квартиру приходится обогревать газовой плитой», - отметил собеседник НСН.
Рособрнадзор дал рекомендации по проведению контрольных работ
Рособрнадзор не рекомендует проводить контрольные работы на первом и последнем уроках, в первый и последний учебные дни недели, заявил глава ведомства Анзор Музаев.
Виктор Гусев: «Совершенно правильно! Понедельник – день тяжелый, а в пятницу сам Бог велел уйти пораньше с работы. Мы готовим детей к взрослой жизни!» - сыронизировал он.
Названы самые популярные «летние» книги у школьников
Сага Джоан Роулинг о Гарри Поттере и повесть Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» пользовались наибольшей популярностью среди школьников этим летом.
Виктор Гусев: «Достойные книги, и особенно я рад за «Маленького принца» - удивительная такая детская и недетская книга, которая перекидывает мостик от детей к взрослым и обратно. Чудесная книга! «Мы навсегда в ответе за всех, кого приручили» - именно так правильно звучит эта мудрость, и она из «Маленького принца»», - сказал комментатор.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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