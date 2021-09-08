Гусев назвал виновных во взрыве дома в Подмосковье

Виктор Гусев: «Достойные книги, и особенно я рад за «Маленького принца» - удивительная такая детская и недетская книга, которая перекидывает мостик от детей к взрослым и обратно. Чудесная книга! «Мы навсегда в ответе за всех, кого приручили» - именно так правильно звучит эта мудрость, и она из «Маленького принца»», - сказал комментатор.

