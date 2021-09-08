Гусев назвал виновных во взрыве дома в Подмосковье

Спортивный комментатор Виктор Гусев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Тина Канделаки покинула пост генпродюсера «Матч ТВ».

Она получила назначение на пост заместителя гендиректора холдинга «Газпром-медиа».

Виктор Гусев: «Я воспользуюсь этой новостью, чтобы сказать о «Матч ТВ». Мне очень многое нравится в этом канале: оформление студии, возможность смотреть практически любые соревнования, которые я хочу смотреть. Единственное, не понимаю заполнение эфира спортивного канала художественными фильмами. Неужели это неизбежность? А Тине желаю успеха на новом месте», - дал свою оценку канала спортивный комментатор. 

2

В жилом доме в Ногинске прогремел взрыв

Взрыв в одной из квартир девятиэтажного жилого дома в Ногинске произошел утром в среду. Причиной ЧП могла стать утечка газа из-за плиты, оставленной включенной на ночь для обогрева квартиры.

Виктор Гусев: «Я призываю к тому, чтобы не обвинять жильцов в том, что они как-то неосмотрительно обращались с газовой плитой. Виноваты не они, виноваты те, кто создал такую ситуацию, при которой квартиру приходится обогревать газовой плитой», - отметил собеседник НСН. 

3

Рособрнадзор дал рекомендации по проведению контрольных работ

Рособрнадзор не рекомендует проводить контрольные работы на первом и последнем уроках, в первый и последний учебные дни недели, заявил глава ведомства Анзор Музаев.

Виктор Гусев: «Совершенно правильно! Понедельник – день тяжелый, а в пятницу сам Бог велел уйти пораньше с работы. Мы готовим детей к взрослой жизни!» - сыронизировал он. 

4

Названы самые популярные «летние» книги у школьников

Сага Джоан Роулинг о Гарри Поттере и повесть Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» пользовались наибольшей популярностью среди школьников этим летом.

Виктор Гусев: «Достойные книги, и особенно я рад за «Маленького принца» - удивительная такая детская и недетская книга, которая перекидывает мостик от детей к взрослым и обратно. Чудесная книга! «Мы навсегда в ответе за всех, кого приручили» - именно так правильно звучит эта мудрость, и она из «Маленького принца»», - сказал комментатор. 

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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости
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